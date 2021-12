Chi è Valentina Ferragni? Età, vita privata e Instagram

Tutto quello che sappiamo sull’influencer Valentina Ferragni, sorella di Chiara. Età, vita privata, carriera, fidanzato e Instagram.

Valentina Ferragni età e biografia

Chi è Valentina Ferragni e quanti anni ha? L’influencer nasce a Cremona il 29 dicembre 1992. Per tale ragione oggi ha un’età pari a 29 anni. La sua altezza, inoltre, è di circa 1 metro e 70 centimetri, mentre il peso corrisponde a, più o meno, 55 kg.

Della sua famiglia, ovviamente, sappiamo molte cose. Il padre si chiama Marco Ferragni e lavora come dentista. La madre, invece, è Marina Di Guardo ed è una scrittrice. Ha due sorelle: la ben nota Chiara e Francesca, nate rispettivamente nel 1987 e nel 1989.

I genitori si separano nel 2002 e lei, così come le sorelle, si trasferisce a vivere con la madre. In seguito, poi, si iscrive all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano per studiare Linguaggio dei Media. Si laurea, quindi, nel 2015.

La vita privata di Valentina: il fidanzato Luca Vezil

Cosa sappiamo della vita privata di Valentina Ferragni? Partiamo subito dalla storia d’amore con il fidanzato Luca Vezil. Da ormai 8 anni sta insieme all’igenista dentale e blogger. Molto affiatati, infatti, hanno di recente aperto le porte di casa al programma MTV Cribs Italia. Insieme hanno un cane che si chiama Pablo.

L’influencer, inoltre, nella sua vita ha subito un intervento in cui si è fatta rimuovere dalla fronte ciò che si pensava essere solo un brufolo. In realtà era: “tumore maligno localizzato in una specifica area, non dei più pericolosi per la salute, ma per la pelle“. Il discorso di Valentina Ferragni, poi, è continuato sempre su Instagram:

I dottori mi hanno detto che è stata la prima volta che hanno visto questo carcinoma su una persona della mia età, 28 anni, solitamente viene a persone sui 50/60 anni in su, per cui è raro è molto difficile la diagnosi. In questo anno il carcinoma ha cambiato “faccia” molte volte, per alcuni mesi sembrava scomparso, per poi tornare piano, ma ha iniziato a sanguinare intorno a settembre 2021, poi si è finto guarito ad ottobre.

Oggi, comunque, sta bene ed è in salute. In passato, inoltre, Valentina Ferragni è stata oggetto di critiche anche riguardo al suo peso. Secondo alcuni, infatti, non sarebbe abbastanza magra per sponsorizzare prodotti legati al mondo della moda.

Per fortuna non si è fatta abbattere e in una recente intervista con “Grazia” e riportata da Il Fatto Quotidiano ha affermato: “Erano quelle persone a essere sbagliate, non io“. Se è dimagrita o se vorrà dimagrire sarà soltanto una sua scelta.

Dove seguire Valentina Ferragni: Instagram e social

Dove seguire Valentina Ferragni per rimanere sempre aggiornati sulle sua vita? Molto semplice. I due canali più utilizzati sono senza ombra di dubbio Tik Tok, dove conta oltre 485 mila seguaci e Instagram con più di 4,1 milioni di follower.

Qui la vediamo in diverse foto professionali, ma anche in compagnia della sua famiglia e del suo fidanzato Luca Vezil. Ma non finisce qui.

La giovane influencer, infatti, ha anche una pagina Facebook e un account su Twitter. Entrambi, però, non li utilizza dal 2019 e 2018.

Carriera

Valentina Ferragni collabora e ha collaborato con diversi brand nel corso della sua carriera. Tra questi possiamo, per esempio, citare Guess, Pomellato, Levi’s e tanti altri. L’influencer ha anche avviato una sua linea di costumi da bagno chiamata “Milano Marittima“.

Dove comprare i bracciali di Valentina Ferragni? Ha fondato anche il Valentina Ferragni Studio. Questo si occupa della produzione di accessori e gioielli come orecchini e bracciali. La sorella di Chiara ha anche un sito che è lo shop online della sua merce. Se vi state chiedendo dove poter comprare e quanto costano i suoi prodotti, come gli orecchini, questo è il posto giusto.

Per esempio possiamo vedere quanto costa la “UALI COLLECTION“, selezione di orecchini di vari colori. Dal sito potrete, quindi, consultare i prezzi e andare alla ricerca di eventuali sconti. Chi vende i prodotti di Valentina Ferragni? Su Internet ci sono diversi liste di negozio in cui recarvi. L’influencer, ad ogni modo, ha preso parte anche al nuovo progetto della sorella e del cognato Fedez. Si tratta di una docu-serie intitolata The Ferragnez.

Valentina Ferragni in The Ferragnez

A partire dal 9 dicembre 2021 Amazon Prime Video rende disponibile la docu-serie The Ferragnez. Questa è incentrata sulla vita di Chiara Ferragni e Fedez. Protagonisti, perciò, anche i parenti. Dai genitori dei due, ai figli, passando anche per le sorelle della fashion blogger, ovvero Francesca e Valentina Ferragni.

Gli spettatori potranno seguire la coppia, quindi, nella quotidianità. Il periodo ripreso è quello che va dalla fine del 2020 fino ai primi mesi del 2021. Vedremo, quindi, la seconda gravidanza di Chiara e anche la prima partecipazione del rapper al Festival di Sanremo.

Lo show si chiude il 16 dicembre 2021 con la pubblicazione degli ultimi 3 episodi prodotti.

