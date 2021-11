La rivelazione di Signorini su Adriana Volpe e Andrea Denver

Questa sera su Canale 5 è in onda una nuova puntata del GF Vip. Alfonso Signorini mentre parlava con Alex Belli e Soleil Sorge sul loro rapporto ha mostrato un tweet di Giulia Salemi dove, in qualche modo è stata chiamata in causa anche l’opinionista Adriana Volpe.

In questi giorni Giulia Salemi ha raccolto alcuni dei momenti più belli in piscina che vedono alcuni degli ex gieffini scambiarsi tenerezze. Tra questi oltre a spuntare una foto di Alex e Soleil, l’influencer ne ha scelta una che vede Adriana Volpe e Andrea Denver durante un servizio fotografico in piscina per il calendario del GF Vip 4. E proprio su questo punto che il conduttore si è soffermato, facendo una particolare rivelazione.

Così rivolgendosi direttamente ad Adriana, Alfonso Signorini ha detto: “C’è pure Adriana Volpe con Denver. Era solo un servizio fotografico? Non lo so eh. Si è parlato molto di quello sfioramento lì ai tempi, me lo ricordo. Mah. Ma è vero che dopo il Grande Fratello vi siete visti a Milano?”. Adriana non ha potuto trattenere la risata, seguita dal commento ironico della collega Sonia Bruganelli. Ecco il momento avvenuto in diretta al GF Vip…

Adriana Volpe arrossisce mentre Alfonso parla di Andrea Denver e lancia uno scoop su di loro a Milano#GFVIP pic.twitter.com/llmCPJ58WL — gfvip out of context (@oocGFVIP) November 22, 2021

Poco dopo, durante la pubblicità, Adriana Volpe è tornata su Twitter e non ha potuto evitare un commento a riguardo. L’opinionista appreso che nella Casa ha fatto il suo ingresso Maria Monsè, ha detto per scherzo, coinvolgendo Andrea: “La Monsè rientra… ma Denver no?!”. Come la solito, sempre molto solare e autoironica, la Volpe ha scherzato sull’accaduto non solo in studio, ma anche sui social.

Oltretutto, nemmeno a dirlo, in pochissimi minuti il nome di Adriana è finito in tendenza su Twitter!