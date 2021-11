Maria Monsè entra nella casa del Grande Fratello Vip 6 come nuova concorrente, Giucas Casella la scambia per Adriana Volpe.

La gaffe di Giucas Casella

Siamo nel pieno di una nuova puntata del Grande Fratello Vip 6 e anche stasera non mancano risate e colpi di scena. Ancora una volta protagonista della serata è stato Giucas Casella, che con la sua simpatia ha conquistato ancora una volta il web e il pubblico. Anche stasera però l’illusionista ha commesso una simpatica gaffe, che sta facendo divertire gli utenti sui social. Ma facciamo un passo indietro e vediamo cosa è accaduto.

Come sappiamo infatti nel corso della diretta a varcare la porta rossa è stata Maria Monsè, che è diventata a tutti gli effetti una concorrente di questa lunga edizione. Ad accogliere l’attrice è stato così proprio l’illusionista, che a quel punto ha commesso una gaffe.

Giucas Casella infatti non ha riconosciuto Maria Monsè e l’ha scambiata per Adriana Volpe! A quel punto tutto lo studio è scoppiato a ridere, e anche sul web gli utenti hanno commentato il simpatico momento.

… E quale miglior accoglienza se non quella del nostro Giucas per inaugurare il nuovo percorso di Maria? 😂 #GFVIP pic.twitter.com/ZOYwvMipFL — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 22, 2021

La Monsè nel mentre è pronta a rimettersi alla prova, e dopo aver partecipato già alla terza edizione del Grande Fratello Vip ha deciso di diventare nuovamente una concorrente del reality. Come se la caverà stavolta? Non resta che attendere per scoprirlo.

