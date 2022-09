1 La reazione di Adriana Volpe

Alcune settimane fa Adriana Volpe ha svelato di aver ricevuto una proposta per far parte del cast del Grande Fratello Vip 7, stavolta però nuovamente in qualità di concorrente. Tuttavia la conduttrice ha ammesso di aver rifiutato l’offerta e in merito ha affermato:

“Ho ricevuto una telefonata da Alfonso che mi diceva: “Io ho le idee molto chiare, vorrei Sonia Bruganelli come opinionista e te dentro la casa”. La sua richiesta mi ha spiazzato anche perché Alfonso conosce la mia storia personale e familiare. Da lui, mai mi sarei aspettata una proposta del genere. Sa che da quando sono separata, mia figlia può contare solamente su di me. Sa che è tutto sulle mie spalle, è impensabile allontanarmi da lei per tanto tempo. Per me la serenità di Giselle ha priorità su tutto. Aspettavo la telefonata di Alfonso, ma per essere riconfermata come opinionista e non per rientrare nella casa come concorrente”.

Adesso a parlare è stato lo stesso Alfonso Signorini. Il conduttore del Grande Fratello Vip 7 ha svelato infatti cosa è accaduto quando ha chiesto a Sonia Bruganelli di tornare come opinionista e la reazione che avrebbe avuto Adriana Volpe alla sua proposta di tornare in casa come concorrente. Ecco le sue affermazioni, riportate da Isa&Chia:

“Era già convinta di suo, non ho dovuto forzare la mano. Quando le ho fatto la telefonata per dirle: “Ti voglio al fianco di Orietta Berti”, mi ha detto che la mia chiamata era arrivata al momento giusto della sua vita. Non posso dire di aver avuto lo stesso istinto con Adriana Volpe. L’ho chiamata subito dopo per chiederle se le sarebbe piaciuto tornare nella Casa come concorrente, con la Bruganelli opinionista. Non l’ha presa benissimo”.

Nel mentre Adriana Volpe ha lanciato anche qualche frecciatina alla Bruganelli, che ha replicato a tono alla sua “nemica”.