Cosa sappiamo a proposito di Stefania Corona, qual è la sua età, ha dei figli, cosa conosciamo della carriera della vita privata? Ecco chi è la moglie (o meglio ex) di Alvaro Vitali.

Chi è Stefania Corona

Nome e Cognome: Stefania Corona

Data di nascita: 1961

Luogo di nascita: Montréal

Età: 64 anni

Professione: cantautrice e attrice

Ex marito: Stefania è stata sposata con Alvaro Vitali

Figli: Stefania ha due figlie, una di nome Sara

Tatuaggi: Stefania ha dei tatuaggi

Profilo Instagram: Non abbiamo trovato l’account Instagram

Stefania Corona età e biografia

Quanti anni ha Stefania Corona, la moglie di Alvaro Vitali?

Stefania Corona, cantautrice e attrice, è nata nel 1961 a Montréal, in Canada, da una famiglia di origini italiane. Anche se la data di nascita completa (così come il segno zodiacale) non è nota, oggi ha 64 anni.

È cresciuta a Roma, nel quartiere di Monteverde Vecchio, dove fin da piccola è stata circondata dalla musica, grazie anche all’influenza del padre, batterista.

Questa passione l’ha spinta a intraprendere studi musicali seri, che l’hanno portata a diplomarsi al conservatorio in chitarra classica e pianoforte. La sua carriera si è sviluppata nel mondo della musica, della televisione e del cinema, rendendola un volto noto del panorama artistico italiano. Qui dove ha conosciuto il suo ex Alvaro Vitali.

Vita privata dell’ex moglie di Alvaro Vitali

Passiamo alla vita privata di Stefania Corona. Che malattia aveva Alvaro Vitali? L’ex coppia ha o ha avuto dei figli?

L’incontro tra Stefania Corona e Alvaro Vitali, avvenuto nel 1997 durante una sessione di registrazione, ha segnato una svolta decisiva nella vita di entrambi. Lei era una giovane artista, già madre della piccola Sara, impegnata nella preparazione di un brano. Poi ha avuto un’altra figlia. Lui, reduce da un matrimonio fallito e padre di Ennio, cercava una voce femminile per i suoi spettacoli. Quello che nacque tra loro fu un legame forte, che andò ben oltre la collaborazione professionale.

Dopo sette anni di fidanzamento, la coppia si è sposata nel 2006, dando vita a un’unione che è durata vent’anni, fatta di amore ma anche di un intenso sodalizio artistico. Insieme hanno calcato i palchi di tutta Italia con spettacoli che mescolavano musica, comicità e intrattenimento, e hanno condiviso l’esperienza cinematografica in film come Ladri di barzellette, Effetti indesiderati e Vacanze a Gallipoli.

Nel corso della loro relazione, Stefania Corona è stata una presenza fondamentale nella vita di Alvaro Vitali, soprattutto nei momenti più difficili. Dopo un ictus che lo colpì nei primi anni del loro rapporto, lei non lo ha mai lasciato solo. Ha continuato ad assisterlo anche nei periodi segnati da problemi di salute, tra infarti, dialisi e crisi depressive.

Ma nel maggio 2025, Stefania Corona ha annunciato la fine della relazione attraverso le pagine del settimanale Chi, confessando di essersi sentita annullata: «Mi sono stancata di essere invisibile. Ora voglio pensare a me stessa». Ha raccontato di come Vitali, sempre più centrato sul proprio personaggio pubblico, la facesse sentire ai margini: «Era il galletto tra le ragazze dei suoi video, io restavo dieci passi indietro».

A giugno, ha smentito le voci su un presunto tradimento, spiegando che l’uomo a cui si è avvicinata – e con cui oggi vive in un contesto condiviso ma separato – era stato introdotto proprio da Alvaro per aiutarli nella gestione quotidiana. Non era lui, ha chiarito, la causa della rottura.

Il giorno stesso della morte di Vitali, il 24 giugno 2025, Stefania Corona era ospite in diretta a La Volta Buona, dove ha risposto pubblicamente a un suo ultimo tentativo di riconciliazione. Con parole amare, ha dichiarato: «Mi cerca solo per convenienza. Non mi ha mai voluta davvero nella sua vita, nemmeno i suoi nipoti potevano chiamarmi “nonna”».

Tra le curiosità infine c’è chi si chiede quanto era alto Pierino (Alvaro Vitali) di Pierino? L’altezza dell’attore corrispondeva all’incirca a 1 metro e 56 centimetri.

Dove seguire Stefania Corona: Instagram e social

Oggi Stefania Corona è presente su Instagram e social vari. Non siamo riusciti a trovare al momento degli account ufficiali.

Carriera

Stefania Corona ha vissuto la musica fin dall’infanzia, ispirata dal padre, che suonava la batteria. Questo amore precoce per le note l’ha spinta a intraprendere studi seri, conseguendo il diploma in chitarra classica e pianoforte presso il conservatorio.

La sua carriera artistica è cominciata nei locali di Roma, per poi spiccare il volo negli anni ’80 e ’90 con importanti apparizioni sul palco del Festival di Sanremo e in programmi televisivi molto popolari dell’epoca, come Buona Domenica e il Maurizio Costanzo Show.

Oltre alla musica e alla TV, come vedremo, ha coltivato anche l’amore per la recitazione.

Album e canzoni

Nel corso della sua carriera Stefania Corona ha pubblicato dei dischi (con conseguenti canzoni), tra cui l’album Puzzle Sound, realizzato insieme all’ex marito Alvaro Vitali.

Film e serie TV

Oltre alla musica e alla televisione l’ex moglie di Alvaro Vitali,Stefania Corona ha portato avanti anche la passione per la recitazione.

Ha preso parte a diverse produzioni cinematografiche. Tra i film in cui ha recitato figurano Ladri di barzellette (2004), Impotenti esistenziali e Se lo fai sono guai.

Festival di Sanremo

Nel corso della sua carriera tra gli anni ’80 e ’90, Stefania Corona ha preso parte al Festival di Sanremo. Ha partecipato infatti a Sanremo Giovani Autori, come ricorda anche Il Giornale.

Buona Domenica

Altro programma di successo che ha visto protagonista Stefania è stato Buona Domenica, storica trasmissione ancora oggi ricordata da tutti con grande affetto.

Maurizio Costanzo Show

Parallelamente a Buona Domenica, negli anni abbiamo visto Stefania Corona, l’ex moglie di Alvaro Vitali, ospite anche di programmi come il Maurizio Costanzo Show.