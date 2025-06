Agente immobiliare di Casa a prima vista, chi è Matteo Nencioni? In questa scheda riportiamo alcune delle curiosità sul suo conto come età, moglie, figli, vita privata, carriera, Instagram e tutto ciò che lo riguarda.

Chi è Matteo Nencioni

Nome e Cognome: Matteo Nencioni

Data di nascita: 1980

Luogo di nascita: Pisa

Età: 45 anni

Professione: agente immobiliare

Moglie: Matteo è sposato con Giulia

Figli: Matteo ha due figli, Leonardo e Vittoria

Profilo Instagram: @ilnencioni

Matteo Nencioni età e biografia

Iniziamo con la biografia. Cosa sappiamo di Matteo Nencioni di Casa a prima vista? Dov’è nato e quanti anni ha? L’agente immobiliare è nato a Pisa nel 1980 (non sappiamo la data di nascita precisa e il segno zodiacale) e la sua età è di 45 anni.

Non sappiamo altezza e peso tra le curiosità sul suo conto.

Come vedremo nella carriera è un agente molto affermato e apprezzato.

Vita privata

In quanto alla vita privata Matteo Nencioni di Casa a prima vista ha moglie e figli? In un’intervista a Il Tirreno ha raccontato qualcosa di sé.

Nonostante sia molto riservato, è emerso comunque qualcosa. Matteo Nencioni è sposato con Giulia e ha due figli, Leonardo e Vittoria. A causa del suo lavoro da agente immobiliare, spesso è lontano da casa e non riesce a passare tutto il tempo che vorrebbe con la famiglia, anche se, come racconta in un’intervista, cerca sempre di trovare spazio per loro.

Ha tante passioni: ama l’architettura, l’arte contemporanea, il design, il modernariato e lo sport. Gli piace andare in palestra e tenersi in forma, un modo che usa anche per rilassare la mente.

Tra le altre cose l’agente immobiliare adora il mare, le grandi città, la libertà e la musica elettronica. In più, si diverte a conoscere nuove persone e a creare connessioni tra di loro.

Dove seguire Matteo Nencioni di Casa a prima vista: Instagram e social

C’è modo di seguire sui social Matteo Nencioni? Chi desidera scoprire meglio il lavoro dell’agente immobiliare di Casa a prima vista può seguirlo su Instagram, dove è molto attivo. È presente anche su Threads.

Sul suo profilo non condivide delle immagini della sua vita privata o della famiglia, ma offre spesso consigli pratici e interessanti su come comprare o vendere casa in modo sicuro e consapevole.

Carriera

E la carriera? Matteo Nencioni è oggi un agente immobiliare affermato, titolare della sua agenzia, la Immobiliare Nencioni, attiva a Pontedera e nella zona della Valdera, dove vive.

La sua passione per le case nasce fin da bambino, quando amava disegnarle, e lo ha portato a diplomarsi come geometra. Ha svolto questa professione dal 1999 al 2007, anno in cui ottiene il patentino da agente immobiliare e inizia a collaborare con varie agenzie a Pisa.

Dopo un breve periodo nel mondo della musica come dj di elettronica, nel 2007 decide di dedicarsi completamente al settore immobiliare, un ambito che considera molto più di un semplice lavoro: per lui è un modo per creare connessioni non solo tra cliente e agente, ma anche tra cliente e casa. Proprio per questo ama definirsi un “Personal Shopper Immobiliare”, offrendo un servizio su misura e curato in ogni dettaglio.

Nel corso degli anni ha costruito una solida reputazione, che lo ha portato a diventare vicepresidente FIAIP per le province di Pisa e Lucca, nonché Brand Ambassador per la comunicazione nazionale della Federazione Italiana degli Agenti Immobiliari Professionali. In questi ruoli, oltre a rappresentare la categoria, organizza eventi e corsi per la formazione dei colleghi.

Oltre al lavoro sul campo, è anche autore del libro Il viaggio verso casa, pubblicato nel 2022, una guida pensata per aiutare le persone a comprare e vendere casa in modo sicuro e consapevole.

Nel 2025 approda in TV, entrando nel cast della nuova edizione di Casa a prima vista su Real Time. In questa stagione, ambientata in Toscana, Matteo si mette in gioco insieme agli altri agenti Nico Tedeschi e Moira Quartieri, cercando di soddisfare al meglio le esigenze dei clienti.

Nencioni aveva già partecipato ai casting della prima edizione del programma ambientata a Milano, ma non era stato scelto. Come racconta lui stesso in un’intervista: “Mi avevano chiamato per l’edizione di Milano ma non fui scelto, poi è arrivata questa seconda occasione”.

Il libro di Matteo Nencioni

Uno dei libri scritti da Matteo Nencioni è Il viaggio verso casa: Guida pratica per la tua compravendita immobiliare. Qui sono presenti tanti consigli utili.

Matteo Nencioni agente immobiliare di Casa a prima vista

Con Moira Quartieri e Nico Tedeschi, Matteo Nencioni è agente immobiliare di Casa a prima vista durante la trasmissione delle puntate registrate in Toscana.

Nel cast classico del programma di Real Time però i principali volti della trasmissione sono Gianluca Torre, Ida Di Filippo e Mariana D’Amico, che praticano rispettivamente nella zona di Milano più fuori zona.

Poi Blasco Pulieri, Corrado Sassu e Nadia Mayer, più concentrati su Roma, anche loro però impegnati in diverse trasferte.

Capita delle volte in base alle puntate trasmesse non solo che ci siano gli agenti della zona di Pisa e dintorni ma anche delle guest.