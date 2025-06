È una delle agenti immobiliari dell’amatissimo programma di Real Time Casa a prima vista, conosciamo meglio chi è Mariana D’Amico tra età, altezza, marito, figli, carriera e Instagram.

Chi è Mariana D’Amico

Nome e Cognome: Mariana D’Amico

Data di nascita: 1989

Luogo di nascita: Milano

Età: 36 anni

Segno zodiacale: Non conosciamo il segno zodiacale

Professione: agente immobiliare

Compagno: Mariana sarebbe legata a Samy Beraha

Figli: Mariana ha due figli

Profilo Instagram: @marianadamicore / @marianadamico_realestate

Mariana D’Amico età, altezza e biografia

Dov’è nata Maria D’Amico di Casa a prima vista e qual è la data di nascita e altezza?

Non si hanno molte informazioni a proposito della sua biografia, altezza e origine, ma sappiamo che l’agente immobiliare è nata a Milano, dove vive, nel 1989.

La data di nascita completa di Mariana di Casa a prima vista non la conosciamo (di conseguenza nemmeno il segno zodiacale), ma sappiamo che la sua età è di 36 anni.

Da giovanissima ha intrapreso la carriera nel settore immobiliare, come vedremo, diventando poi volto televisivo di Real Time grazie alla sua partecipazione a Casa a prima vista.

Vita privata

Chi è il marito di Mariana D’Amico di Casa a prima vista e quanti figli ha?

Mariana mantiene un profilo molto riservato per quanto riguarda la sua vita privata. Ma sappiamo che si è sposata quando aveva 22 anni ed è diventata mamma del primo figlio. Cinque anni dopo è arrivato il secondo.

Secondo quanto si sa, l’agente immobiliare sarebbe legata da circa dieci anni a Samy Beraha, manager di professione, con il quale appunto ha due figli maschi.

A differenza di lei, sul profilo Facebook di lui si trovano diversi scatti familiari, che raccontano momenti condivisi come compleanni o giornate trascorse al mare.

Dove seguire Mariana D’Amico di Casa a prima vista: Instagram e social

Se siete curiosi di conoscere di più Mariana di Casa a prima vista potete farlo mediante i suoi social. Potete farlo mediante Instagram, ma anche su TikTok, su Threads e su X.

L’agente immobiliare posta molto di quello che è il suo lavoro, ma anche tanti scatti dedicati alla sua vita privata che, in ogni caso, tende comunque a custodire.

Sul suo account Instagram non compaiono immagini o troppi riferimenti alla famiglia. Anche se qualche scatto con i figli è presente.

Carriera

E della carriera cosa possiamo dire? Mariana D’Amico di Casa a prima vista lavora nel settore immobiliare fin da giovanissima, avendo iniziato intorno ai 16 anni. Nel 2008 ha fondato la sua agenzia, la Patrimoni Real Estate, con sede principale a Milano, nella zona di Porta Venezia, e attiva anche a Roma.

È diventata nota al grande pubblico grazie alla sua partecipazione come agente immobiliare al programma Casa a prima vista, trasmesso su Real Time.

Nel programma Mariana si è fatta notare fin da subito per la sua competenza e determinazione. La lunga carriera nel settore immobiliare è sicuramente un incentivo in più.

La D’Amico è un’imprenditrice affermata, è considerata una figura di riferimento nel suo ambito. Come riportato anche sul sito della sua agenzia, ha una visione precisa e ben definita del proprio lavoro.

Mariana D’Amico agente immobiliare di Casa a prima vista

Fin dalla prima edizione trasmessa nel 2023, Mariana D’Amico è agente immobiliare di Casa a prima vista.

Insieme a lei sono presenti da primo anno anche Gianluca Torre e Ida Di Filippo. Loro generalmente lavorano più su Milano, anche spesso fanno delle trasferte. Tra gli altri agenti noti Blasco Pulieri, Corrado Sassu e Nadia Mayer (che di solito operano su Roma ma anche loro si spostano spesso).

Poi talvolta intervengono anche altri colleghi che lavorano su Pisa e dintorni e magari intervengono come guest.

Cortesie per gli ospiti

Con grande sorpresa nel 2024 Cortesie per gli ospiti ha realizzato una sorta di spin off con Casa a prima vista, dove ha preso parte anche Mariana D’Amico in coppia con Ida Di Filippo, sua collega proprio nel programma dedicato alle abitazioni.