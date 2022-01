1 La replica di Adriana Volpe

Come sappiamo non è mai corso buon sangue tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Le due opinioniste del Grande Fratello Vip 6 infatti si sono spesso scontrate per via dei loro differenti caratteri, e spesso sono volate frecciatine e battutine. Nonostante da qualche settimana era sembrato che le due avessero trovato un punto di incontro, adesso arriva un nuovo botta e risposta a distanza. In queste ore infatti Sonia ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Chi e nel corso della chiacchierata ha parlato anche di Adriana, svelando un retroscena inedito. Queste le sue parole:

“Già che ci siamo: vorrei rassicurare la Volpe che quando siamo in studio e parlo con un autore o uno dei presenti, lei non deve seguirmi perché magari pensa che io possa aver scoperto chissà quale segreto. Sembra mio fratello minore, col quale litigavamo per avere le attenzioni di nostra madre. Solo che lei potrebbe essere la mia sorella maggiore per questioni anagrafiche. Adriana, stai serena”.

Poco fa così sui social a replicare duramente al commento di Sonia Bruganelli è stata la stessa Adriana Volpe, che come suo solito non le ha mandate a dire. Ecco cosa ha dichiarato l’opinionista:

“Brava Sonia, hai ragione: tu rispetto a me sei piccola, piccola piccola…e non mi riferisco ovviamente né all’età né all’altezza. Di grandi ci sono solo le bugie che dici e le libertà che ti prendi”.

Che nei prossimi giorni possa esserci un chiarimento tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli? Nel mentre la moglie di Paolo Bonolis ha anche svelato se il prossimo anno tornerà nel suo ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip. Andiamo a rivedere le sue dichiarazioni.