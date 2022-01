1 GF Vip: la Bruganelli tornerà opinionista?

Il 14 marzo 2022 si concluderà il GF Vip 6 (già si pensa alla prossima edizione) così come l’esperienza di Sonia Bruganelli come opinionista del reality show accanto ad Adriana Volpe. La moglie di Paolo Bonolis questa settimana ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Chi e ha parlato della possibilità di ricoprire ancora questo ruolo il prossimo anno.

Sonia Bruganelli ha annunciato che durante l’edizione numero 7 del programma lei non ci sarà. Questa l’intervista gentilmente riproposta da Isa & Chia:

«Prima di iniziare questa intervista, vorrei spendere una parola per ringraziare Alfonso Signorini. L’avermi scelta per il suo GF Vip, in un momento particolare della mia vita, mi ha fatto crescere, mi ha aiutata ad avere maggiore consapevolezza e anche a divertirmi. Ma posso annunciare a Chi che il prossimo anno non ci sarò. Che poi, magari manco me vogliono…»

A proposito di Grande Fratello Vip, Sonia Bruganelli, che sempre si è schierata dalla parte di Soleil Sorge e in lei nutre profonda stima, ha espresso un giudizio sul triangolo più discusso di questa edizione che coinvolge anche la sua pupilla:

«Soleil, quando ha visto Delia nella “Casa”, doveva uscire. Ma credo che anche lei abbia voglia di scrivere il suo copione in questo triangolo. Chiedere ad Alex se tutta questa storia sia vera o falsa ormai è relativo: sono andati oltre. Delia, che entra nella “Casa” per ritrovare il suo amore, mi sembra la “cagna maledetta”, un personaggio della serie tv Boris: l’attrice “over action”, che non sa recitare. Mi sembra di aver risposto».

Durante la lunga chiacchierata Sonia Bruganelli ha avuto modo di parlare ancora del rapporto con Adriana Volpe, svelando un retroscena del dietro le quinte….