1 Il ritorno in TV di Adriana Volpe

Adriana Volpe è pronta a tornare in TV. Dopo l’esperienza da opinionista, non la rivedremo ancora al Grande Fratello Vip 7 accanto a Sonia Bruganelli (ci sarà invece Orietta Berti), per la presentatrice è prevista la conduzione di un nuovo programma. A riferire la notizia, in anteprima, è Pipol TV.

Stando a quanto riportato dalla pagina Instagram Adriana Volpe sarà al timone di conduzione del programma, ma non sarà da sola. Accanto a lei vedremo infatti Federico Fashion Style. In base ai dettagli emersi lui avrà il compito di “trasformare” chi non si sente a suo agio con il proprio corpo. Le indiscrezioni raccolte da Pipol TV parlano di un format che potrebbe ricordare la trasmissione del passato Brutto anatroccolo, che molti di voi ricorderanno senza dubbio.

Sempre il portale fa sapere che nel programma di Adriana Volpe durante ogni puntata ci saranno diversi protagonisti. Ognuno di essi non è conosciuto al pubblico e avrà modo di raccontarsi ai telespettatori “senza filtri e avrà il privilegio di essere al centro di una serie di sorprese”.

Come si legge, tra l’altro, nel cast insieme ad Adriana Volpe e Federico Fashion Style ci sarà anche Valeria Marini. Per la showgirl pare sia previsto un ruolo inedito, definito come piace dire a lei “stellare”. Tra le ultime informazioni fornite sembrerebbe che le registrazioni sono previste proprio a partire da oggi 6 luglio presso gli studi Gold TV a Roma.

