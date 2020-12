1 Nel corso della diretta del Grande Fratello Vip 5 c’è stata una dura lite tra Adua Del Vesco e Dayane Mello: è la fine dell’amicizia per le Rosmello?

Serata intensa per Adua Del Vesco e Dayane Mello al Grande Fratello Vip 5. Come sappiamo le due amiche negli ultimi giorni si sono allontanate, apparentemente per via di Sonia Lorenzini. Proprio la modella brasiliana infatti si è avvicinata all’ex tronista, che nel corso della scorsa puntata è stata nominata dall’attrice, che nel frattempo ha trascorso il suo tempo col resto del gruppo. A quel punto la Mello ha speso dure parole per Rosalinda, insinuando che la Cannavò si sia avvicinata ad altri Vipponi per convenienza. Dopo aver visto la clip, la Del Vesco ha così sbottato, ed ha affermato:

“Sputare le parole così a caso mi ferisce molto. Io deve essere anche sincera. […] Adesso che sto iniziando ad acquisire consapevolezza su me stessa, sulle mie idee, sulle mie opinioni, forse non sono più tanto condizionabile e quindi non vado più bene per Dayane. Però va bene, sarò un giocattolo usato, vecchio, da mettere da parte, che dà negatività. Troverà energia con altre persone.

Immediata la replica di Dayane Mello ad Adua Del Vesco:

“Basta fare il dramma, fai solo questo”.

Adua Del Vesco però a quel punto ha aggiunto:

“Non faccio un dramma, io sono me stessa, mi amo così come sono.

Cosa starà accadendo dunque tra Adua Del Vesco e Dayane Mello? Che l’amicizia tra le Rosmello sia giunta alla fine? La modella e l’attrice riusciranno ad avere un confronto? Non resta che attendere per scoprirlo.