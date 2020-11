1 GF Vip: durante la serata Adua Del Vesco imita Elisabetta Gregoraci, ma scatena alcuni fan dei Gregorelli. I video e cosa è successo

Serata di imitazioni ieri sera al GF Vip. Un desiderio che molti di loro avevano espresso: prendere le sembianze l’uno dell’altro e divertirsi in spensieratezza. Appello che Adua Del Vesco ha accolto più che volentieri, decidendo così di vestire i panni di Elisabetta Gregoraci.

Rosalinda Cannavò (vero nome di Adua Del Vesco) non si è risparmiata con l’imitazione e ha colto, a quanto pare, qualsiasi provocazione lanciata nei confronti di Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli (molte arrivate anche dall’esterno con i giudizi di Antonella Elia o degli altri vipponi).

Ecco alcuni momenti della serata, dove Adua Del Vesco ha imitato Elisabetta Gregoraci, mentre Giacomo Urtis ha fatto Pierpaolo Pretelli.

Giacomo e Rosalinda imitano Pierpaolo ed Elisabetta#GFVIP pic.twitter.com/HoLgAyMt6b — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) November 28, 2020

La finta Elisabetta Gregoraci, interpretata da Adua Del Vesco ha preso letteralmente per il guinzaglio il fake Pierpaolo Pretelli e gli ha twerkato davanti. Sempre Rosalinda ha voluto incentivare la cosa riproponendo la litigata che c’è stata tra la showgirl e Selvaggia Roma (imitata da Tommaso Zorzi). Sempre la fake Elisabetta ha anche detto di essere la ‘regina di Montecarlo e di avere le chiavi della città’.

Rosalinda/Elisabetta: FAI IL TUO PERCORSOOO

Tommaso/Selvaggia: ho un opinione la dico

⚰️ #GFVIP pic.twitter.com/yEfIRsL3xk — Elisabetta (@labetty__) November 28, 2020

La vera Elisabetta Gregoraci vista l’imitazione fatta da Adua Del Vesco, si è detta leggermente infastidita e ha esclamato con un: “Però non sono così cattiva con Pier, non lo tratto in questo modo”. Rosalinda, però, ha cercato di rassicurare Elisabetta e si è immediatamente giustificata: “Ma è una caricatura, stiamo scherzando”. C’è da dire però che poco dopo la Gregoraci sembra aver capito le buone intenzioni della Cannavò e quindi l’allarme, almeno in casa, sembra essere rientrato.

Ma a quanto pare non lo è fuori. Proprio l’imitazione di Adua Del Vesco ha totalmente diviso i telespettatori. Alcuni fan dei Gregorelli hanno duramente attaccato l’attrice…