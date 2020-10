1 GF Vip: Adua Del Vesco è incinta e chiede di poter fare un test di gravidanza? Rimbalza il gossip nella Casa più spiata d’Italia

Bebè in arrivo al GF Vip? È questo il gossip emerso nelle ultime ore dalla Casa più spiata d’Italia, riportato da Blog Tivvù e dai fan del reality. Questa quinta edizione continua a regalarci numerosi colpi di scena e, ancora una volta la protagonista, pare essere proprio Adua Del Vesco.

L’attrice, infatti, stando a quanto estrapolato dai vari commenti degli utenti di Twitter, avrebbe chiesto il test di gravidanza, tanto da portare Tommaso Zorzi ad ironizzare sul fatto con un: “Ma ogni reality in cui vado qualcuno rimane incinta?”.

Come ricorderemo, infatti, l’influencer ha partecipato nel 2018 a Pechino Express insieme a Paola Caruso, ma sono stati costretti a ritirarsi durante l’esperienza, proprio perché quest’ultima era in dolce attesa. Episodio che Tommaso stesso ha riportato alla luce ieri sera durante una chiacchierata:

“Ha fatto il test e ha scoperto di essere incinta. e quello mi faceva le congratulazioni perché pensava fossi il padre. Vaglielo a spiegare a un prete cattolico che io sono l’amico gay”.

Ha spiegato il meneghino. Adesso però sembrerebbe che la storia possa ripetersi, ancora una volta. Secondo l’informato popolo di Twitter, infatti, Adua Del Vesco pare abbia un ritardo e abbia dunque chiesto di avere un test di gravidanza.

Adua vuole fare il test di gravidanza.

Tommy :" ma ogni reality in cui vado qualcuno rimane incinta??"

⚰⚰⚰⚰⚰⚰⚰#gfvip — PUPO (@chetrashhh) October 22, 2020

Sempre Tommaso Zorzi, per smorzare gli animi, avrebbe continuato a scherzare sulla cosa, consigliando ad Adua Del Vesco: “Puoi almeno chiamarlo Tommaso se è maschio? Non chiedo tanto”.

Precisiamo che il tutto potrebbe essere anche dato dallo stress accumulato in queste settimane di permanenza nella casa del GF Vip o magari un cambio di abitudini, che avrebbero dunque provocato ciò. Non è detto assolutamente che l’attrice sia per forza in dolce attesa. Questo ci teniamo a precisarlo, proprio per evitare allarmismi inutili o fake news.

