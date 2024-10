I fan di Temptation Island possono festeggiare: il programma dopo l’enorme successo negli ascolti pare avrà una puntata in più e non si concluderà la prossima settimana, ma la successiva!

Temptation Island si allunga?

La quinta puntata di Temptation Island andata in onda su Canale 5 ieri sera è stata davvero ricca di emozioni con un colpo di scena finale inaspettato. Molti telespettatori però hanno ascoltato con attenzione di Filippo Bisciglia e hanno notato qualcosa di particolare. Ecco cosa ha detto:

“Nel prossimo appuntamento: come reagirà Mirco all’interruzione del suo weekend con la single Alessia? Questa volta accetterà il falò di confronto anticipato richiesto dalla sua fidanzata Giulia?”.

Il monologo di Filippo Bisciglia è proseguito con una serie di immagini dei fidanzati e delle fidanzate con rispettivi tentatrici e tentatori. In sottofondo la voce del conduttore:

“Tra dubbi, scoperte e delusioni, si sta per concludere il viaggio dei sentimenti per le altre coppie rimaste. Qualcuna di queste arriverà alla tappa finale e al falò di confronto tutti i nodi verranno al pettine. Usciranno insieme o separati? Io vi aspetto martedì prossimo in prima serata su Canale 5 per una nuova imperdibile puntata di Temptation Island”.

Ciò che ha notato il pubblico dalle parole di Filippo Bisciglia è che la prossima potrebbe essere in realtà non l’ultima ma la penultima puntata di Temptation Island. Il presentatore infatti non ha specificato che si tratterà della resa dei conti finale, come potete leggere e ascoltare nelle righe precedenti. Sarà confermato?

Questo potrebbe dunque regalare un appuntamento ulteriore ai telespettatori, se così fosse!

Gli ascolti del reality show

Quali sono gli ascolti della quinta puntata di Temptation Island? La trasmissione di Canale 5 ha registrato un altro ottimo risultato.

Stando a quanto si apprende dai dati forniti gentilmente da Davide Maggio sul suo sito, il reality delle tentazioni ha raggiunto la bellezza di 3.362.000 spettatori. Nello specifico ha conquistato uno share del 23.9%. Mentre invece nella parte della Buonanotte ha raggiunto nello specifico 1.463.000 telespettatori con il 27.8% di share.

I tanti colpi di scena hanno premiato la rete. Abbiamo assistito al falò di confronto tra Alfred e Anna (lui poi è uscito con la single Sofia); si passa poi alla conversazione in codice tra Alfonso e la tentatrice Silvy e la rabbia del ragazzo verso la sua fidanzata Federica. Si è passati poi alla riconciliazione tra Valerio e Diandra e Giulia che ha chiesto il faò e ha interrotto il weekend di Mirko con la single Alessia.

Ottimi risultati quindi che fanno ben sperare in vista della prossima puntata di Temptation Island, dove conosceremo altri nuovi dettagli sulle coppie rimaste nel villaggio dell’Is Morus Relais. CLICCA QUI se vuoi scoprire le prossime anticipazioni!