La concorrente di Affari Tuoi, durante la partita, ha toccato il lato B di Stefano De Martino. La reazione del presentatore non è tardata ad arrivare…

Affari Tuoi, concorrente tocca il lato B di De Martino

Ad Affari Tuoi non ci si annoia mai! Ieri sera è andata in onda un’altra puntata che ha tenuto incollati alla TV milioni di telespettatori. A giocare Giulia dalla Sicilia, che a quanto pare, con l speranza di portare a casa qualcosa, ha voluto “attingere alla fonte”, ovvero il lato b del conduttore Stefano De Martino così come mostrato anche nella divertente imitazione al GialappaShow.

Nel corso della partita, la pacchista siciliana ha abbracciato il conduttore e nell’abbracciarlo, avrebbe fatto ingelosire il fratello, suo accompagnatore, che ha ammesso: “Faccio il geloso”. Scherzoso Stefano De Martino ha abbracciato entrambi e invitato sia la concorrente di Affari Tuoi che il fratello a stringersi a lui: “Non fare il geloso, vieni qua e mi metto in mezzo”.

Ed è proprio qui che si è verificato il tutto, come possiamo vedere dal video ripreso dalla diretta di Affari Tuoi su Rai 1. La concorrente della Sicilia pare aver approfittato della vicinanza di Stefano De Martino per compiere il gesto inaspettato da tutti. Ma prima di farlo ha invitato il pubblico a fare silenzio, come cenno per non farsi capire troppo. Con disinvoltura ha infatti toccato il lato b del presentatore, provocando risate e mormorii da parte del pubblico. Momento che è stato anche molto commentato sul web.

Il padrone di casa di Affari Tuoi ovviamente ha saputo gestire la situazione nel migliore dei modi e senza scomporsi troppo si è lasciato scappare una battutina ironica delle sue: “Avete visto? Ha attinto dalla fonte!”. Giulia della Sicilia però non sembra essersi pentita, anzi, ne ha rivendicato il gesto molto inorgoglita: “Scusate, ma io ho il corno e una possibilità, ho voluto approfittare!”.

Beata Lei che ha toccato il famoso cluteo ahahahaha #affariTuoi pic.twitter.com/frwM28fxLc — (@Emmanuelachiara) December 15, 2024

Ma la “toccatina” è almeno stata utile? Purtroppo no! La concorrente di Affari Tuoi è stata piuttosto sfortunata. Sul finire della puntata, infatti, è rimasta con il pacco da 200 Euro, un altro da 30 mila Euro e un ultimo da 100 mila Euro. Il primo pacco a sparire è stato proprio quest’ultimo. Il Dottore a questo punto ha offerto uno scambio, che con il senno di poi avrebbero anche potuto accettare. I 30 mila Euro infatti erano nel pacco avversario e Giulia è tornata accasa con 200 Euro