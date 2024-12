In un’intervista rilasciata a La Stampa, Francesca Fagnani ha commentato per la prima volta quanto successo a Belve con Teo Mammucari: “Non volevo metterlo in un angolo, forse non era pronto…”, ha dichiarato.

Dopo la discussa e breve intervista di Teo Mammucari a Belve, tra coloro che hanno commentato l’accaduto mancava all’appello Francesca Fagnani. La giornalista ha rilasciato un’intervista a La Stampa e tra le tante cose ha parlato appunto di quanto accaduto in trasmissione con il comico romano.

Rispetto alle dichiarazioni di Teo Mammucari a Selvaggia Lucarelli su Il Fatto Quotidiano, Francesca Fagnani ha speso meno parole circa il fatto che si è verificato in trasmissione. Nel suo discorso la conduttrice ha spiegato che non avrebbe voluto di certo mettere in un angolo il suo ospite e che, probabilmente, lui non si sentiva pronto per l’intervista:

“Non volevo assolutamente metterlo all’angolo, ho preparato la sua intervista come tutte. Evidentemente lui non si sentiva realmente pronto per una intervista libera e aperta”.

Allo stesso tempo, Francesca Fagnani ha fatto presente che non si sarebbe di certo mai immaginata tutto l’affetto da parte di ragazze e ragazzi davanti a un comportamento da lei definito “inaccettabile”. A tal proposito ha affermato: “Si vede che certi modi di fare iniziano a non essere più condivisibili, specie per i più giovani”.

Francesca Fagnani ha affermato di essere molto orgogliosa di questo gesto da parte dei più giovani. Crede probabilmente di aver intercettato il linguaggio spontaneo e diretto, senza troppi giri di parole e pensa che questo possa essere apprezzato. Non si definisce la classica “brava conduttrice”, perché non nasconde le sue reazioni e pensa che questo sia apprezzato dal pubblico.

Le parole sulla prossima edizione di Belve

Nel suo discorso peraltro Francesca Fagnani ha parlato anche di una prossima edizione di Belve.

La conduttrice fatto sapere che ci sarà una nuova stagione, per la gioia del pubblico affezionato, che segue sempre con tanto trasporto e interesse (anche via social), le interviste più schiette e senza filtri della TV:

“E credo ci sarà finché capirò che c’è attesa di una nuova stagione. Ma Belve non è come un diamante, che notoriamente è per sempre. Avrà una fine: spero di accorgermene in tempo e di essere io a dire basta”, ha concluso Francesca Fagnani.

Ricordiamo intanto che Belve tornerà per l’ultima puntata domani 17 dicembre. Ospiti: Jovanotti, Taylor Mega e Vittorio Feltri!