Su Rai 1 questa sera durante la nuova puntata di Affari Tuoi, la concorrente Ornella ha vinto 300mila Euro. La reazione di Stefano De Martino non si è fatta attendere. Il conduttore è esploso di gioia!

Affari Tuoi, Ornella vince 300 mila Euro!

Che puntata questa sera ad Affari Tuoi! Mentre su Canale 5 dopo Striscia la Notizia è in onda un nuovo appuntamento del Grande Fratello, su Rai 1 è andata in onda una partita davvero incredibile. In gioco Ornella, pacchista proveniente dalla Sicilia. Dopo 30 puntate è arrivato il suo momento.

Ornella è mamma di due bambine e lavora in un albergo di Palermo. Sogna di aprire un bed&breakfast tutto suo. Per lei ad Affari Tuoi dunque poteva essere una grande occasione. E così è stato. Fin dai primi tiri, la concorrente è riuscita a far fuori i pacchi meno importanti e schivare (eccetto quello da 100 mila Euro) quelli rossi.

Una partita che è proseguita piuttosto velocemente per Ornella, supportata ad Affari Tuoi dalla sua dolce metà Giuseppe. Molto concentrata, è parsa fin da subito piuttosto determinata. Le offerte del dottore da 54 mila Euro e da 64 mila Euro sono state rifiutate dalla pacchista siciliana.

Con coraggio Ornella è arrivata a dire no anche davanti a un’offerta da 90 mila Euro, arrivando ad aprire l’ultimo pacco, dove si è spolverizzata l’ultima cifra blu disponibile: 5 Euro.

La partita è proseguita con Ornella che è rimasta con 200 mila Euro da una parte e 300 mila Euro dall’altra! Un qualcosa di veramente incredibile.

“Ne approfitto per salutare tutti, perché probabilmente da domani non sarò più qua”, ha detto facendo riferimento alla sua ultima puntata ad Affari Tuoi. Per chiudere in bellezza il dottore ha provato a offrire ancora 250 mila Euro, ancora una volta rifiutati. Scelte che sono state premiate con ben 300 mila Euro!

All’apertura del pacco la gioia di Stefano De Martino e della concorrente è stata irrefrenabile, come si vede dal video!

Che dire? CONGRATULAZIONI!