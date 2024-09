Beatrice Luzzi ha rilasciato un’intervista a Chi in cui ha parlato di Cesara Buonamici lanciandole una frecciatina. Questa sera, in diretta al Grande Fratello, la giornalista ha replicato.

La replica di Cesara Buonamici

Questa sera Alfonso Signorini ha fatto il suo ingresso nello studio del Grande Fratello con il mano il Tapiro che gli è stato consegnato da Valerio Staffelli a Striscia la Notizia. A un certo punto lo ha passato a Cesara Buonamici pronunciando le seguenti parole: “Lo voglio dare a te perché sei démodé, chi l’ha detto?“.

Tutti si sono domandati perché avesse pronunciato questa frase e la spiegazione sta in un’intervista che Beatrice Luzzi ha rilasciato al magazine Chi: “Lei ha, secondo me, un’impostazione démodé sulle questioni femminili“. Il tutto è partito nel momento in cui la scorsa settimana la Luzzi ha criticato Shaila Gatta per i suoi atteggiamenti troppo provocanti per gli altri ragazzi.

“Me lo dica lei dopo quella popó di reprimenda sulle ragazze che usano liberamente il loro fascino, ma va”



CESARA STASERA HA SERVITO.#grandefratellopic.twitter.com/SsQe4NmRZt — sisonokevin (@si_sonokevin) September 26, 2024

Cesara Buonamici ha colto l’occasione per replicare in diretta al Grande Fratello alla collega: “Non mi offende, mi sta anche bene. Dopo quella popò di reprimenda sulle ragazze che usano il loro corpo liberamente… Ma va’“. Ed è a questo punto che Beatrice, proprio come ha fatto poche ore prima sui social, ha spiegato ancora una volta il proprio punto di vista:

“Penso che la mia posizione non sia démodé, ma un passo avanti alla posizione attuale. In contesti del genere gli uomini trattati in questo modo vengono un po’ strumentalizzati. Se noi vogliamo pari opportunità e diritti dobbiamo avere le stesse attenzioni. Se un uomo avesse fatto le stesse cose sarebbe stato cacciato”.

Il discorso è stato chiuso di lì a poco da Signorini in seguito all’esclamazione di Cesara Buonamici: “Era un gioco“. Vedremo se ne torneranno a parlare nel corso della serata.