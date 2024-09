Stasera Striscia La Notizia ha consegnato il Tapiro d’oro al conduttore del Grande Fratello, Alfonso Signorini dopo una recente pubblicità a cui ha preso parte.

Tapiro d’oro ad Alfonso Signorini

Dopo il dissing tra Fedez e Tony Effe (e conseguente Tapiro d’oro), questa sera è stata la volta del conduttore del Grande Fratello, Alfonso Signorini. A poco dalla messa in onda della puntata in prima serata, Striscia La Notizia gli ha consegnato il premio dorato. Ma come mai?

Il 23 settembre per la precisione, Michelle Hunziker e Nino Frassica hanno mandato in onda il servizio di una recente pubblicità a cui ha preso parte proprio Alfonso Signorini. Così Valerio Staffelli non ha perso occasione, l’ha rintracciato e ha voluto scambiare qualche chiacchiera con lui.

Certamente divertito dalla trovata di Striscia la Notizia, Alfonso Signorini ha accettato di buon grado il Tapiro d’oro, il suo primo in carriera. Rintracciato da Valerio Staffelli, dopo i soliti convenevoli si è parlato della réclame.

“Allora io avevo girato lo spot, ma era tutto vero”, ha detto Alfonso Signorini sorridente, spiegando nel dettaglio com’è effettivamente andato il tutto. In chiacchiera con l’inviato di Striscia la Notizia, non sono mancate risate tra il presentatore e il reporter. Insomma una scenetta spassosa.

Peraltro come precisato da Michelle Hunziker e Nino Frassica si tratta del primo Tapiro d’oro per Alfonso Signorini, che fino a questo momento non ne aveva ancora ricevuto uno. Ma Striscia la Notizia sorprende sempre e nel momento più inaspettato, eccoli pronti con il premio!

Intanto Signorini vi aspetta questa sera con una nuova puntata del Grande Fratello, in cui sono previste tante sorprese. A partire dall’arrivo di Katherine Kally Lang, star di Beautiful nei panni di Brooke Logan. E chissà quante altre sorprese ci aspetteranno. Non ci resta che seguire la trasmissione!