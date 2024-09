È ormai trascorso quasi un mese da quando è iniziata la nuova edizione di Affari Tuoi, condotta da Stefano De Martino. Ma vi siete chiesti quanti soldi sono stati vinti in 23 puntate? Andiamo a scoprirlo.

I soldi vinti dai concorrenti ad Affari Tuoi

Grandi novità quest’anno in casa Rai. Per la prima volta infatti ad arrivare ad Affari Tuoi come conduttore del celebre game show è stato Stefano De Martino, che ha ufficialmente preso il posto di Amadeus. Il presentatore partenopeo fin dal primo momento ha così conquistato il cuore del grande pubblico e ha raggiunto ascolti da capogiro. Puntata dopo puntata Stefano sta portando a casa risultati incredibili, segno dunque che la scelta dei vertici di affidare a lui il programma si è rivelata essere più che azzeccata.

Tante le emozioni che stiamo vivendo in queste sere e solo poche ore fa è stato vinto un montepremi da ben 300 mila euro. In quasi un mese di puntate sono stati in molti i concorrenti che hanno portato a casa una bella somma e soltanto tre sono state le serate nelle quali non c’è stata alcuna vincita.

Ma volete sapere quanti soldi sono stati vinti nel giro di 23 puntate ad Affari Tuoi? Andiamo a scoprirlo. A oggi il montepremi totale risulta essere di 1 milione 113.230 euro. Si tratta dunque di una media di quasi 50.000 euro a puntata. La vincita più alta, come vi abbiamo già specificato, corrisponde a 300 mila euro, mentre la più bassa a soli 30 euro.

Il pubblico nel mentre sta seguendo con passione il celebre game show, che ancora una volta si è confermato essere uno dei prodotti più fortunati della rete. Ma cosa accadrà nel corso delle prossime e attesissime puntate della trasmissione di Rai 1? Non resta che attendere per scoprirlo.