Nel post puntata del Grande Fratello di ieri, Yulia ha dato uno strano avvertimento a Lorenzo: la ragazza ha consigliato al coinquilino di togliere il braccialetto di Helena…

Lo strano avvertimento di Yulia a Lorenzo al Grande Fratello

Ieri sera è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata del Grande Fratello. Il tutto si è svolto in maniera piuttosto liscia.

Sono stati affrontati i temi della settimana ritenuti più caldi, i concorrenti hanno partecipato ad un matrimonio, visto qualche clip velenosetta, affrontato una prova budget e poi è stato il momento delle nomination.

Nelle ore successive alla puntata, però, alcuni utenti di X hanno sottolineato uno strano scambio tra Yulia e Lorenzo. La modella di origini cubane ha preso da parte per qualche secondo il giovane e sottovoce gli ha dato un avvertimento.

Il ragazzo è entrato in possesso di un braccialetto di Helena. Come sa chi sta seguendo il reality, i due si sono molto avvicinati negli ultimi giorni. In realtà, però, non si è trattato di un regalo.

Vedendolo con quell’accessorio, Yulia, che a quanto pare ha un’idea ben precisa su quell’oggetto, ci ha tenuto a comunicarla anche allo stesso Lorenzo. Quest’ultimo ha accolto frastornato le sue parole:

“Fa parte di una religione un po’ particolare quel braccialetto lì, esiste anche a Cuba. Quel braccialetto lì non ti fa ragionare lucido.“

A quell’avvertimento, Lorenzo ha spiegato di aver trovato l’oggetto in casa, di aver chiesto di chi fosse e di aver saputo fosse di Javier, ma secondo Yulia, in realtà è di Helena. Lollo ha dunque chiesto alla modella come avrebbe dovuto comportarsi e lei gli ha consigliato di restituirlo, ma non in quel momento preciso.

“Se non mi fa ragionare lucido lo tolgo subito.“

Così ha concluso Lorenzo, mentre Yulia ha cercato di dargli altre informazioni al riguardo, senza entrare troppo nel dettaglio, per via dei microfoni e delle telecamere del Grande Fratello:

“Ti attira molto alla persona che è il proprietario e… devi essere credente di quella religione lì, è un po’ particolare, non te lo posso spiegare.“

Come anticipato, agli utenti di X questa scena non è sfuggita e non sono mancate le critiche a Yulia.