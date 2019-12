1 In un’intervista a Verissimo Aida Yespica confida in lacrime: ‘Non vedo mio figlio da 4 mesi’

Nel corso della puntata odierna di Verissimo, a pochi giorni dal Natale, tra gli ospiti in studio anche Aida Yespica. La showgirl venezuelana si è lasciata andare ad un drammatico racconto e in lacrime ha rivelato di non vedere suo figlio da ben 4 mesi. Primogenito avuto dalla passata relazione con l’ex calciatore di Roma e Parma, Matteo Ferrari. Ecco le sue parole nel programma di Canale 5, condotto da Silvia Toffanin:

“Cosa succede? Succede che non vedo mio figlio da 4 mesi. Ho un problema a causa della situazione del mio Paese, il Venezuela. In tutto questo tempo sto aspettando ancora di avere il nuovo passaporto e non ho più il visto americano, dato che lui vive lì con il papà. È impossibile a quanto pare. Ci sto provando in tutti i modi e non so che succede. Ho provato anche ad andare al Consolato, ma nulla”.

Ha raccontato Aida Yespica molto amareggiata:

“Diversi giorni fa sono riuscito a vederlo per sole poche ore. Lui fino ai 7 anni è stato con me. Poi nel periodo che ero a Los Angeles ho avuto dei problemi e l’ho dato a suo padre. Quando abitavo lì ho investito dei soldi per un film e per un’impresa. Mi hanno truffata e rubato tutto. Per questo ho dato Aaron al papà. Poi è iniziata la scuola e lui è rimasto lì, nel mentre che io sistemavo i miei documenti e iniziato una nuova vita da zero, ero rimasta senza più soldi a causa di questa truffa. Così ho ripreso a lavorare e spesso ero io a spostarmi per andare da lui. Insieme poi si è deciso che era giusto rimanesse lì”.

