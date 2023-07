NEWS

Nicolò Figini | 13 Luglio 2023

Ainett Stephens ha commento il discorso di Pino Insegno in merito a La Gatta Nera de “Il Mercante in Fiera”

Come sappiamo, siccome è stato annunciato durante la conferenza stampa in occasione della presentazione dei palinsesti Rai, “Il Mercante in Fiera” tornerà su Rai 2 con la conduzione di Pino Insegno. Proprio il presentatore ha anche parlato della Gatta Nera, che in passato è stato un ruolo affidato ad Ainett Stephens:

“La stiamo cercando. Ainett è diventata un po’ più grande, sono passati tanti anni, resta indimenticata icona di quel programma”.

Di lì a poco, quindi, Ainett ha registrato un video sui propri spazi social in cui risponde alle tante domande che le vengono fatte dai fan. Ha iniziato il filmato affermando che non le hanno fatto piacere questi commenti da parte di Pino Insegno e ha spiegato le sue ragioni:

“L’incaricato di presentare la trasmissione ha fatto un comunicato in cui ha detto che non mi ha riconfermato perché sono invecchiata. Sono rimasta più male per quello. Vedere persone, anche loro con un’età importante, legate a questi antichi retaggi pensando che le donne ancora oggi sono vecchie… Non è ammissibile”.

Ainett Stephens, la storica Gatta Nera de #IlMercanteInFiera, risponde a Pino Insegno e attende delle scuse da parte sua. pic.twitter.com/s6nRyFZ5yo — Cinguetterai  (@Cinguetterai) July 13, 2023

Ainett Stephens aggiunge che i quarant’anni sono ancora più belli. Oggi ha una consapevolezza maggiore e i pensieri che la turbavano a vent’anni non esistono più:

“La donna moderna non deve preoccuparsi di non apparire bene. Abbiamo il potere di esprimerci e non siamo più soggiogate dai maschietti. Io mi sento più fresca e viva che mai. Mi spiace che hai usato un termine sbagliato. Pretenderei delle scuse. Un in bocca al lupo alla nuova Gatta Nera”.

