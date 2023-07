Spavento per Luciana Littizzetto: morsa da un ragno violino durante le riprese del promo di Che tempo che fa

NEWS

Debora Parigi | 13 Luglio 2023

Il racconto di Luciana Littizzetto durante la presentazione della nuova stagione di Che tempo che fa

Come abbiamo saputo un po’ di tempo fa, la Rai e Fabio Fazio non hanno trovato un accordo per la prossima stagione di Che tempo che fa. Così il conduttore e Luciana Littizzetto, hanno firmato un contratto con Discovery sbarcando quindi per la prossima stagione sul Nove. Un grande colpo per l’emittente televisiva che potrebbe guadagnarsi un enorme numero di telespettatori affezionati alla trasmissione.

Proprio oggi c’è stata la presentazione dei palinsesti di Warner Bros Discovery e ovviamente ampio spazio è stato dato a Che tempo che fa e ai suoi due protagonisti. Nell’occasione i presenti hanno potuto vedere anche il primo promo dello show, sempre molto divertente e ironico. Eccolo qua sotto se volete vederlo:

E nel parlare della loro nuova avventura, Luciana Littizzeto e Fabio Fazio hanno raccontato un aneddotto che non è per niente divertente e che ha coinvolto la comica torinese. Lucianina, come la chiama sempre Fazio, ha rivelato che durante le riprese del promo è stata morsa da un ragno violino. Un momento davvero di panico, visto che l’animale è altamente velenoso. A quanto pare non è successo nulla di grave, ma possiamo immaginare i momenti di paura.

Nel raccontare questo, c’è stato uno scambio di battute. Fazio ha infatti detto subito dopo il racconto: “Pensa, povera bestia!”. Subito è arrivato il commento della Littizzetto: “Vi rendete conto com’è stare con lui?!”. La battuta di Fabio Fazio ha acceso una piccola polemica sul web, vista la gravità del morso del ragno violino. C’è da dire che tra Fabio e Luciana c’è un rapporto talmente stretto che la frase di lui non è stata sicuramente una mancanza di rispetto.

Ricordiamo che la Littizzetto sarà presente anche nella prossima edizione di Tu si que vales, le cui riprese si stanno svolgendo adesso. La comica si troverà in giuria al posto di Teo Mammuccari. Sempre a Tu si que vales non c’è più tra i conduttori Belen Rodriguez.