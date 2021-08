1 La replica di Aka7even

Da ormai diversi mesi a questa parte uno degli artisti più amati del momento è Aka7even. Come sappiamo il rapper ha partecipato all’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, e proprio in questa occasione ha avuto modo di farsi apprezzare dal grande pubblico. A poco a poco Luca ha letteralmente conquistato il cuore del web e dei telespettatori, e il suo successo è stato incredibile. Pochi giorni dopo la fine della sua esperienza all’interno del talent infatti Aka ha rilasciato il suo primo album, che sta scalando le classifiche italiane. Ma non solo. Il suo singolo Loca è diventato una vera hit estiva e ha ottenuto numerosi riconoscimenti. Nel mentre il cantante sta già preparando il suo prossimo disco, e senza dubbio a breve avremo informazioni in merito.

In queste ore tuttavia un utente sui social ha accusato Aka7even di copiare Sangiovanni, e a quel punto il rapper è stato costretto a intervenire su Instagram. Dopo aver notato infatti numerosi scontri sul web tra i suoi fan e quelli di Sangio, Luca ha voluto chiarire una volta per tutte la situazione. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“Che bello alzarmi la mattina e leggere ste ca**ate. Il fatto è che io non riesco a capire il perché vi siate impuntati con questa guerra tra fandom, tra la mia e quella di Sangio. Vi giuro è una cosa orribile, perché non ha proprio un senso compiuto, dal momento in cui io e Sangio siamo amicissimi. Ci scriviamo spesso, facciamo battute, ci supportiamo. Quindi non riesco a capire il perché. Sapete benissimo che io non sono nemmeno il tipo di persona che va lì a controllare gli insulti, la mia vita non gira intorno agli insulti e alle cose negative, però dopo che vedo queste cose e vedo che su Twitter fanno la guerra tra fandom, direi basta. Mettiamo un punto a questa storia, perché davvero è insensata. Fate l’amore non la guerra”.

Aka7even replica a chi lo accusa di copiare Sangiovanni. pic.twitter.com/zcZGnUwzKS — disagiotv (@disagio_tv) August 2, 2021

Che a questo punto l’immotivata guerra social tra i fan di Aka7even e Sangiovanni giunga al termine? Nel mentre solo pochi giorni fa Luca è stato accusato anche di aver negato una foto a dei fan, e anche in quel caso il cantante è intervenuto per fare chiarezza. Rivediamo cosa è accaduto.