1 Le accuse ad Aka7even

Uno dei protagonisti assoluti di Amici 20 è stato Aka7even. Come ben sappiamo il giovane cantante partenopeo ha saputo conquistarsi l’affetto del pubblico, e con le sue canzoni ha scalato le classifiche. Dopo la fine dell’esperienza all’interno del talent show di Maria De Filippi, Luca ha dato ufficialmente il via alla sua carriera. Lo scorso anno infatti è uscito il primo album di Aka, che ha avuto un ottimo successo. Come se non bastasse solo pochi mesi fa l’artista ha partecipato per la prima volta al Festival di Sanremo, e sul palco del teatro Ariston ha presentato la sua canzone Perfetta Così.

Pochi giorni fa invece Luca ha anche rilasciato un nuovo singolo, Come La Prima Volta, che anticipa il suo prossimo album. In più a breve Aka partirà per il suo primo tour, che lo porterà in giro in tutta Italia. Grandi soddisfazioni dunque per l’ex volto di Amici 20, che in questi mesi ha lavorato duramente e instancabilmente. Tuttavia nelle ultime ore è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che sta già facendo discutere il web. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Alcuni utenti sui social infatti hanno accusato Aka7even di aver copiato una canzone di Justin Bieber! Secondo alcune maliziose persone infatti la prima strofa di Come La Prima Volta ricorderebbe in qualche modo Stay, il noto pezzo di The Kid Laroi in collaborazione proprio con Bieber. Ma non solo. Gli audio dei due brani sono anche stati messi a confronto, e questo è il risultato:

Nel mentre solo qualche mese fa proprio Aka ha fatto luce su un momento buio del suo passato nel corso di un’intervista. Andiamo a rivedere quello che è accaduto e le sue dichiarazioni a riguardo.