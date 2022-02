PERFETTA COSÌ canzone di Aka7even a Sanremo 2022: testo

Andiamo a vedere tutto quello che sappiamo su Perfetta Così, la canzone che Aka7even presenterà al Festival di Sanremo 2022, dal testo al significato del brano.

Perfetta Così testo della canzone di Aka7even

Tra i Big del Festival di Sanremo 2022 c’è anche Aka7even, che quest’anno partecipa per la prima volta alla kermesse musicale con la sua nuova canzone Perfetta Così. Scopriamo dunque un estratto del testo del brano, che ascolteremo per la prima volta sul palco dell’Ariston, riportato da Tv Sorrisi & Canzoni:

Eri così fragile che

Avevi paura di me

Di te, di noi

Ma cosa vuoi dirmi con i tuoi silenzi?

Non vedi che sei bella bella bella così

Sei perfetta così così così così

Nei tuoi difetti

Nelle imperfezioni

Baby giuro che tu sei perfetta così

La nuova canzone di Aka7even Perfetta Così anticipa il nuovo album di inediti dell’ex concorrente di Amici 20. Tuttavia al momento non è ancora ben chiaro quando il disco vedrà la luce, ma nei prossimi giorni senza dubbio arriveranno le prime informazioni in merito.

Dopo aver letto un estratto del testo della canzone di Aka7even, andiamo a scoprire il significato del brano, che ascolteremo a Sanremo 2022.

Perfetta Così significato

Scopriamo ora il significato di Perfetta Così, la canzone che Aka7even presenterà al Festival di Sanremo 2022. Nel corso di un’intervista per Rai Play, il cantante ha parlato di questo suo nuovo brano, che segna per lui un punto di svolta. Ecco cosa afferma Luca in merito:

“Non amo etichettarmi con un genere musicale. Il titolo del brano che porto a Sanremo è Perfetta Così. Il genere preferisco che siate voi a decidere quale sia. Parla dell’amarsi, dell’amor proprio, dell’accettarsi così come si è”.

E ancora Aka7even parlando della sua prima volta al Festival di Sanremo aggiunge:

“Non avrei deciso di fare questo passo a Sanremo se non avessi avuto il pezzo giusto. Penso che sia il momento e il luogo giusto per poter lanciare un messaggio, che è proprio quello dell’accettarsi, soprattutto dopo aver fatto un percorso personale su questo argomento”.

Ma quali sono le altre canzoni che gareggiano a Sanremo 2022 oltre a Perfetta Così di Aka7even? Andiamo a scoprirle tutte

I Big di Sanremo 2022

Andiamo a scoprire chi sono gli altri Big che partecipano al Festival di Sanremo 2022 oltre ad Aka7even con la sua Perfetta Così e le rispettive canzoni che gli artisti presenteranno sul palco dell’Ariston.

Achille Lauro – “Domenica”

– “Domenica” Ana Mena – “Duecentomila ore”

– “Duecentomila ore” Blanco con Mahmood – “Brividi”

con – “Brividi” Dargen D’Amico – “Dove si balla”

– “Dove si balla” Ditonellapiaga con Donatella Rettore – “Chimica”

con – “Chimica” Elisa – “O forse sei tu”

– “O forse sei tu” Emma – “Ogni volta è così”

– “Ogni volta è così” Fabrizio Moro – “Sei tu”

– “Sei tu” Gianni Morandi – “Apri tutte le porte”

– “Apri tutte le porte” Giovanni Truppi – “Tuo padre, mia madre, Lucia”

– “Tuo padre, mia madre, Lucia” Giusy Ferreri – “Miele”

– “Miele” Highsnob e Hu – “Abbi cura di te”

e – “Abbi cura di te” Irama – “Ovunque sarai”

– “Ovunque sarai” Iva Zanicchi – “Voglio amarti”

– “Voglio amarti” La Rappresentante di Lista – “Ciao ciao”

– “Ciao ciao” Le Vibrazioni – “Tantissimo”

– “Tantissimo” Massimo Ranieri – “Lettera di là dal mare”

– “Lettera di là dal mare” Matteo Romano – “Virale”

– “Virale” Michele Bravi – “Inverno dei fiori”

– “Inverno dei fiori” Noemi – “Ti amo non lo so dire”

– “Ti amo non lo so dire” Rkomi – “Insuperabile”

– “Insuperabile” Sangiovanni – “Farfalle”

– “Farfalle” Tananai – “Sesso occasionale”

– “Sesso occasionale” Yuman – “Ora e qui”

A condurre il Festival di Sanremo 2022 come sappiamo ci sarà Amadeus con ben 5 conduttrici d’eccezione: Ornella Muti, Lorena Cesarini, Drusilla Foer, Maria Chiara Giannetta e Sabrina Ferilli.

Novella 2000 © riproduzione riservata.