1 Aka7even sotto accusa

Da quando ha terminato la sua esperienza ad Amici 20 per Aka7even è arrivato un successo inaspettato. Il cantante ha infatti pubblicato il suo primo album, che sta scalando le classifiche musicali. Nel mentre la sua canzone Loca si è confermata come una delle hit estive più amate di quest’anno, e senza dubbio ci farà ballare anche per le prossime settimane. Come se non bastasse Luca sta anche lavorando al suo prossimo disco, che potrebbe vedere la luce prima del previsto. Per di più Aka ha annunciato le date del suo primo tour e i biglietti stanno già andando a ruba. Tuttavia in queste ore è accaduto qualcosa che ha portato il rapper al centro dell’attenzione mediatica.

Tutto è iniziato quando Deianira Marzano ha pubblicato sui suoi social la segnalazione di un’utente, che ha raccontato di aver incontrato Aka7even seduto a un bar insieme a una misteriosa ragazza alcune ore fa. La persona in questione ha dichiarato di aver visto il cantante negare una foto ad alcuni fan, tra cui il figlio stesso. A quel punto Luca ha deciso non solo di replicare a Deianira, smentendo l’accaduto, ma ha anche fatto un piccolo sfogo sui social, affermando di non aver mai negato foto e autografi a nessuno e di essere sempre disponibile con i suoi fan. Queste le sue dichiarazioni:

“Chi mi conosce sa come sono. Non mi tiro MAI indietro se mi chiedono una foto o un autografo. Amo il contatto con i fan e sono super disponibile con tutti. Mi rammarica leggere false notizie a riguardo e non me né capacito nemmeno del motivo. Vi voglio sempre bene”.

I fan di Aka7even nel mentre si sono schierati dalla parte del loro idolo, confermando a loro volta le parole del cantante. Luca intanto qualche settimana fa, nel corso di un’intervista, ha parlato di Maria De Filippi e di Fedez. Andiamo a rivedere le sue dichiarazioni in merito.