Gli auguri di Aka7even a Giulia Stabile

Giulia Stabile e Aka7even

Aka7even ad Amici 20, ma anche una volta uscito dalla scuola più famosa d’Italia, ha spesso regalato divertenti siparietti ai suoi fan. A distanza di un anno le cose non sembrano essere cambiate. Dopo il racconto aver raccontato come un fan non l’abbia riconosciuto, scambiando il suo manager per lui, c’è stato un altro curioso episodio, di cui però stavolta è stato lui l’artefice. Il cantante ha contattato l’amica Giulia Stabile, con la quale conserva un bellissimo legame e ha condiviso l’esperienza del talent show, per farle gli auguri di compleanno.

Ma c’è un ma! Il compleanno della ballerina, infatti, non è oggi… ma domani! Chissà a quanto di noi sarà capitato di scambiare un giorno della settimana per un altro! A quanto pare Aka7even non si è reso conto che oggi è domenica 19 giugno anziché il 20. Convintissimo ha contattato Giulia Stabile con una videochiamata. Non ne conosciamo il contenuto e cosa si sono detti, ma ci focalizzeremo su quanto rivelato dal cantante. Il fatto è stato talmente epico (immaginiamo soltanto la reazione della danzatrice che di sicuro sarà scoppiata in una fragorosa risata) da portare Aka a raccontarlo pubblicamente ai propri fan, consapevole che da lì avrebbe fatto ridere tutti.

Così Aka7even su Twitter ha voluto svelare la gaffe fatta con l’amica Giulia Stabile: “pov: ho appena videochiamato Giulia facendole gli auguri per il suo compleanno. É domani il suo compleanno.

POV: figura di m***a”.

Il post Twitter di Aka7even

Non stiamo qui a dirvi quale sia stata la reazione da parte dei fan di Aka7even. Come di consueto i follower hanno ironizzato e preso benevolmente in giro il loro beniamino dopo l’accaduto. Sotto al suo post sono tantissimi i commenti simpatici tra meme e battute verso questa piccola “figuraccia” fatta da Aka nel giorno del “NON compleanno” di Giulia Stabile!

