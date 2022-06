Serkan Cayoglu e Ozge Gurel si sono fidanzati!

L’abbiamo amata in Italia nei panni dell’aspirante stilista Öykü Acar Dinçer in Cherry Season – La stagione del cuore. Ma anche nelle vesti di Nazlı Pınar nella serie Bitter Sweet – Ingredienti d’amore e nel 2021 con il ruolo di Ezgi İnal in Mr. Wrong – Lezioni d’amore. Parliamo della talentuosissima Ozge Gurel, entrata ormai nei cuore del pubblico della Turchia, ma apprezzata tantissimo anche nel BelPaese.

Ebbene l’attrice e il collega Serkan Cayoglu (che si sono conosciuti proprio sul set di Cherry Season) si sono ufficialmente fidanzati. Il tutto dopo la proposta di matrimonio arrivata nel 2021 durante le vacanze in America. La notizia arriva dai social dell’attore, che ha testimoniato il tutto con delle foto. Immagini che, ovviamente, hanno fatto il giro del web e hanno mandato in visibilio i fan di Ozge Gurel e Serkan Cayoglu, i quali da tempo aspettavano questo momento.

Come prevede la tradizione si è trattato di un fidanzamento vero e proprio, secondo cui il futuro sposo davanti ai parenti ha chiesto ufficialmente la mano della sua amata. Con sé ha portato fiori e cioccolatini e qui è avvenuto anche lo scambio degli anelli a seguito del taglio della kurdela, ovvero il nastrino rosso che unisce le due fedi. A dividere il nastro è un membro anziano della famiglia, che ha il compito anche di fare un augurio speciale.

Sempre lo sposo, in questo caso Serkan, ha dovuto bere anche del caffè salato (preparato rigorosamente da Ozge) come previsto dall’usanza turca. Questo serve come ulteriore prova del suo amore nei confronti della propria compagna. Ecco qui una delle immagini postate da Serkan Cayoglu insieme alla sua futura sposa Ozge Gurel.

Stando alle indiscrezioni emerse da Blasting News, tra l’altro, Ozge Gurel e Serkan Cayoglu ci sposeranno nell’estate del 2022 in Italia, anche se pare sia ancora un mistero la data scelta per le nozze. Auguri alla coppia, o come si dice in turco: Kutlarım!

