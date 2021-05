La rivelazione di Serena su Aka7even

Siamo in attesa della finale di Amici 20, che vedrà tra gli sfidanti anche Aka7even. E proprio a proposito di lui e dell’eliminato Tancredi, che Serena durante una diretta Instagram ha fatto una rivelazione.

La ballerina nella serata di ieri ha voluto fare quattro chiacchiere con i propri fan, tra aneddoti e curiosità sul programma e i vari protagonisti. Tra una battuta ed un’altra Serena ha raccontato l’episodio in questione che tanto ha divertito gli utenti e telespettatori del programma.

Stando a quanto raccontato dalla Marchese e rivelato poi anche dai fan di Amici 20 su Twitter, pare infatti che Tancredi e Aka7even durante la loro permanenza nella scuola sono stati costretti a cambiare stanza. E no, non perché hanno combinato qualcosa o per via di un provvedimento disciplinare, ma a causa di alcuni problemi alla toilette. Leggendo vari tweet pare che si sia intasato il bagno, ma non è chiaro da cosa sia dipeso tutto ciò. Il mistero dunque s’infittisce.

Serena Marchese ha fatto sapere di aver accolto Aka7even e Tancredi nella sua stanza ma di aver avvisato entrambi di non cancellare il nome della sua amica ed ex concorrente Gaia dal letto, poiché lei lo teneva lì come ricordo. I due dunque si sono attenuti agli ordini della compagna d’avventura. Ma ecco il tweet dove viene ricordato il divertente aneddoto svelato da Serena su Instagram. Gli amanti del trash ne saranno sicuramente felici!

Aka7even oltretutto è stato sfortunato nella sua precedente stanza prima di raggiungere Serena, poiché il suo vecchio compagno di stanza Evandro ha rotto il suo letto. Ma anche in questo caso non ci è dato sapere nel dettaglio cosa è accaduto! Sebbene siamo agli sgoccioli questa edizione di Amici continua a regalarci perle e momenti davvero divertenti!

Intanto proprio stasera si terrà la finale tanto attesa di Amici 20. Chi sarà il vincitore di questa edizione del talent show tra Aka7even, Giulia, Sangiovanni, Alessandro e Deddy? A più tardi con tutte le news sul programma!