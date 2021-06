1 Prima foto per Martina e Raffaele

Procede nel migliore dei modi la frequentazione tra Martina Miliddi e Raffaele Renda. Reduci dall’esperienza di Amici 20, la ballerina e il cantante si sono conosciuti proprio all’interno della scuola più famosa d’Italia, instaurando un legame davvero speciale.

Martina aveva intrapreso nel talent una storia d’amore con il cantante Aka7even, confidando poi in un momento di crisi di nutrire un interesse nei confronti di Raffaele. Quest’ultimo però ha deciso di farsi da parte poiché amico di entrambi. Con il trascorrere delle settimane, poi, la Miliddi e Luca (vero nome di Aka) si sono sempre più allontanati, fino a rompere definitivamente qualsiasi tipo di rapporto.

Una volta uscita dal programma lei ha confessato di averlo amato tantissimo, stessa cosa detta anche da Aka7even in seguito, ma entrambi hanno spiegato che forse è stato meglio così e non si pentono di questa decisione. Arrivati a questo punto, qualcosa è cambiato anche nel rapporto tra Martina Miliddi e Raffaele Renda. La ballerina e il cantante hanno ammesso di sentirsi e solo qualche settimana dopo hanno confessato di aver intrapreso una conoscenza più approfondita.

Adesso arriva la prima foto sui social. “Senza limiti”, ha scritto Martina Miliddi. Sintomo quindi di come i due siano intenzionati a non precludersi nulla. Ma vediamo la foto postata dalla danzatrice…

Post Instagram – Martina Miliddi

Raffaele Renda e Martina Miliddi in questi giorni si stanno godendo un po’ di relax in Sardegna, a Cagliari (città della ballerina). Oltre ad essere stati pizzicati da alcuni fan che hanno chiesto una foto ricordo, Martina e Raffaele hanno postato foto e dei video nelle storie in cui si mostrano uniti e complici. Tra loro è quindi sbocciato finalmente l’amore. A parlare di questo, di recente, è stato proprio Renda. Andiamo a rileggere le sue parole…