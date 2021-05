1 Interviene Aka7even

Sono giorni pieni di soddisfazione per Aka7even. Pur non avendo vinto Amici 20, il giovane rapper sta raggiungendo importanti traguardi. Il 21 maggio esce infatti il primo album omonimo di Luca, che è includerà le canzoni presentate all’interno della scuola più nuovi inediti. Nel disco ci sarà anche Loca, il nuovo singolo di Aka, che ha tutte le carte in regola per diventare una hit estiva. Ma non solo. Luca ha infatti annunciato anche le prime date del suo primo tour, che partirà a gennaio 2022. Nel mentre negli ultimi giorni il rapper partenopeo è finito al centro del gossip. Come sappiamo infatti AKa ha stretto un bellissimo rapporto di amicizia con Tancredi. Tuttavia alcuni maliziosi fan hanno ipotizzato che tra i due ci fosse un qualcosa di più e addirittura certi utenti hanno anche insinuato che ci fosse una storia tra i cantanti. Già l’allievo di Arisa così qualche giorno fa aveva replicato al gossip, affermando:

“Continuate a chiedermi sta cosa di Aka7even. Lui è un mio amico. Punto. Ma raga veramente? C’è amicizia e anche riconoscimento artistico. Ho visto di sta roba di Aka che sta girando sul web. Ma siamo amici. Abbiamo legato tanto”.

Poco fa invece, nel corso di una diretta su Instagram, a parlare è stato Aka7even, che per la prima volta ha parlato del suo rapporto con Tancredi, facendo chiarezza sulla situazione e smentendo naturalmente tutti i pettegolezzi. Queste le parole di Luca in merito:

“Che rapporto ho con Tancredi? Avete presente marito e moglie? Ecco siamo io e Tancredi. Ho visto che fuori sono uscite certe robe…io e Tancredi fidanzati e innamorati. Io sono etero, e anche lui, però vi posso dire che tra noi c’è un rapporto tra marito e moglie. Amore e odio puro, però è una persona speciale, un ragazzo unico, di una sensibilità come pochi. Mi è stato vicino tantissimo in questo percorso, da quando è entrato. Siamo i nuovi Sandra e Raimondo”.

