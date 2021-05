1 La replica di Tancredi

Nel corso della semifinale di Amici 20, a lasciare la scuola ad un passo dall’ultima puntata è stato Tancredi. Il cantante, che è entrato nel cuore del grande pubblico del talent show, in queste ore è così tornato a casa sua, e attualmente si sta godendo tutto il suo successo. Proprio nella giornata odierna infatti Cantù Rajnoldi ha pubblicato il suo primo album, Iride, che sta già ottenendo un ottimo successo. All’interno dell’EP sono presenti naturalmente i brani che l’allievo di Arisa ha presentato durante il suo percorso ad Amici, tra cui la ormai iconica Las Vegas. Nel mentre però l’artista è anche finito al centro del gossip sul web, per via di alcuni maliziosi fan. Ma vediamo cosa è accaduto.

Come è noto, all’interno della scuola Tancredi ha legato in particolar modo con Aka7even, e tra i due è nata una bellissima amicizia, che senza dubbio proseguirà anche in futuro. Tuttavia alcune fan hanno deciso di scambiare questo bel rapporto di affetto e stima reciproca per un qualcosa di più, e a quel punto sui social ha iniziato a girare il pettegolezzo che Cantù Rajnoldi fosse addirittura innamorato di Aka! Naturalmente le cose non stanno affatto così, e quando alcuni utenti hanno chiesto spiegazioni al cantante nel corso di una live sui social, quest’ultimo ha fatto chiarezza sulla situazione, smentendo ovviamente il gossip. Queste le sue dichiarazioni:

“Continuate a chiedermi sta cosa di Aka7even. Lui è un mio amico. Punto. Ma raga veramente? C’è amicizia e anche riconoscimento artistico. Ho visto di sta roba di Aka che sta girando sul web. Ma siamo amici. Abbiamo legato tanto”.

Con poche parole così Tancredi ha messo fine ai gossip. Tra lui e Aka7even c’è semplicemente una bellissima amicizia! Nel mentre solo qualche ora fa Cantù Rajnoldi ha parlato per la prima volta dopo l’eliminazione da Amici 20. Rivediamo le sue dichiarazioni.