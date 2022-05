1 Aka7even accetta l’invito alla festa

Qualche settimana fa era spuntata la notizia di una ragazza che per alcuni giorni aveva pubblicato die video in cui diceva di voler invitare Aka7even al suo compleanno. Alla fine, inaspettatamente, è riuscita a catturare l’attenzione dell’ex cantante di Amici di Maria De Filippi. Aka, infatti, ha risposte nei commenti: “Dove si terrà?“. Scioccata dall’aver ricevuto davvero un messaggio da parte dell’artista preferito, l’utente di TikTok ha fatto un video in cui dice:

No aspe. Allora prima di tutto devo ancora metabolizzare il tutto. Non me l’aspettavo che comunque mi rispondesse. Pensavo di dover continuare fino al mio compleanno. Invece non è successo, dopo quattro giorni mi ha risposto, ed io sono ancora scioccata. Anche perché comunque alle 3 mi aveva risposto ed io ero sveglia. Mi arrivano le notifiche di TikTok, guardo e lui mi ha commentato. Comunque non mi ha ancora risposto su Instagram, quindi magari appena mi risponderà ve lo farò sapere.

Aka7seven, allora, le ha fatto una promessa: “19 maggio a Ferrara… mh. Daje!! Ci vediamo lì“. Lei ha replicato: “Basta che vieni <3 ti ho scritto pure su insta lov iu“. In molti erano curiosi di scoprire se il cantante fosse davvero andato al compleanno. Oggi abbiamo la risposta. Ha mantenuto quanto detto e si è effettivamente presentato a casa di questa ragazza, Irina. Ha, poi, registrato un video all’interno del quale ringrazia tutti coloro che l’hanno sostenuta in questa impresa.

sotto il filmato, inoltre, ha commentato con: "Luca alla fine è arrivato".