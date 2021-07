1 Le parole di Aka7even

Sono passati alcuni mesi ormai da quando Aka7even ha messo un punto alla sua relazione con Martina Miliddi. Come sappiamo i due si sono conosciuti e innamorati nella scuola di Amici 20, tuttavia la loro storia non è stata semplice. Il cantante e la ballerina infatti tra alti e bassi per mesi hanno appassionato il pubblico, fino a quando la coppia non ha deciso di separarsi. La Miliddi nel mentre ha iniziato una nuova relazione, stavolta al fianco di Raffaele Renda, mentre Luca ha cercato di voltare pagina in ogni modo. Da qualche tempo però, dopo un lungo distacco, sembrerebbe che Martina e Aka abbiano avuto modo di chiarirsi e a oggi sono tornati in buoni rapporti. Proprio la ballerina sui social qualche giorno fa ha dichiarato:

“Siamo in buonissimi rapporti. Ci vogliamo davvero bene. Il resto non ve lo dico. Però gli voglio un sacco di bene, e anche lui. Siamo legati, tanto tanto tanto tanto”.

In molti tuttavia si chiedono se Aka7even, dopo la fine della storia con Martina Miliddi, abbia ritrovato l’amore e la felicità. Ciò nonostante a oggi sembrerebbe che il cantante di Loca sia ancora single e che abbia rivolto le sue attenzioni solo ed esclusivamente alla musica e alla sua carriera. A svelarlo è stato Luca in persona poco fa sui social. Rispondendo alle domande dei fan su Instagram infatti, a chi gli chiede se si sia fidanzato il rapper inquadrando il finestrino di un treno in corsa afferma:

“La mia vita sentimentale che va via”.

Attualmente dunque Aka7even è ancora single. Non è escluso tuttavia che a breve il cantante ritrovi l’amore. Nel mentre Luca, sempre rispondendo alle domande dei fan, ha svelato se a breve farà una canzone con Fedez. Andiamo a leggere le sue parole.