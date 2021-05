1 Il gesto di Aka7even e Martina

Ai fan di Aka7even non sfugge proprio nulla. Alcune ore fa gli ammiratori del cantante partenopeo si sono resi conto che lui e Martina Miliddi si sono tolti il segui su Instagram. Una decisione netta che non lascia spazio a troppi commenti, visto quanto accaduto nella scuola di Amici 20 tra loro. Ma facciamo un passo indietro per capire cosa ha portato a questo.

Entrati nell’Accademia tra Aka7even e Martina Miliddi hanno instaurato un bel rapporto e tra loro è sbocciato l’amore. Non sono mancate le difficoltà nella loro relazione. Il cantante e la ballerina si sono trovati spesso a discutere e nell’ultimo periodo, come ricordato anche da Anna Pettinelli, le liti erano più frequenti, tanto da portarli ad allontanarsi. Durante un periodo di crisi, Martina ha confessato di aver preso una sbandata per Raffaele, ma in questo caso il tutto si è interrotto ancor prima di nascere poiché Renda ha preferito non intralciare la loro storia ed essere in qualche modo la causa dei loro problemi.

Nonostante tutto, però, per Aka7even e Martina Miliddi non c’è stato nulla da fare, così da portarli a chiudere definitivamente il loro rapporto. Una volta finita l’esperienza ad Amici 20 si pensava che magari i due potessero in qualche modo riconciliarsi, ma quanto pare sono sempre più distanti e hanno chiuso questo capitolo della loro vita. Alcuni fan hanno infatti notato un dettaglio sbirciando nei loro profili Instagram.

Aka7even e Martina Miliddi su Instagram

Come potete ben vedere da questi screen presi dai rispettivi profili Instagram, Aka7even e Martina Miliddi hanno deciso di smettere di seguirsi sui social. Decisione inevitabile, dicono i fan, a seguito di quanto successo tra loro. Intanto la ballerina sembra aver intrapreso una frequentazione con Raffaele Renda…