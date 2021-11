1 La buffa reazione di Aka7even

Solo pochi giorni fa si sono svolti gli MTV EMA 2021 e nel corso della serata sono stati assegnati numerosi premi. A trionfare nella categoria Best Italian Act, battendo addirittura i Maneskin, è stato Aka7even. L’ex protagonista di Amici 20 così emozionato e felice per questo importante traguardo ha festeggiato insieme alle persone che fin dal primo momento l’hanno sostenuto e supportato. Tornato sui social Luca ha scritto anche un bellissimo messaggio di ringraziamento per i suoi fan, affermando:

“È stato un anno incredibile, che continua a stupirmi e a portarmi in luoghi sempre nuovi e inaspettati, fino ad arrivare a uno dei più grandi eventi della musica internazionale. E tutto è stato possibile grazie a voi, grazie al vostro supporto. Questa vittoria è nostra, vi prometto che cercherò di far arrivare la mia musica sempre più lontano. Abbiamo appena iniziato!“.

Tuttavia come sappiamo anche i Maneskin hanno vinto un premio agli MTV EMA 2021. La band infatti ha trionfato nella categoria Best Rock Act, confermandosi come i primi italiani a vincere un simile riconoscimento. In queste ore nel mentre sul web sta girando un video del momento del trionfo dei Maneskin, ma a saltare all’occhio è la buffissima reazione di Aka7even. Il cantante infatti non appena ha sentito il nome del gruppo ha esultato e gioito, e il filmato è diventato virale.

Nel mentre Aka, che ha appena rilasciato il suo nuovo singolo 6 PM, tra pochi giorni pubblicherà anche il suo primissimo libro. Rivediamo cosa sappiamo in merito.