Aka7even batte i Maneskin agli MTV Ema 2021: è lui il Best Italian Act

Aka7even vince gli MTV Ema 2021!

Per la gioia di Anna Pettinelli (e dei numerosissimi fan) Aka7even ha raggiunto un altro strepitoso traguardo. Il cantante di Amici 20 ha trionfato agli MTV Ema 2021. Ebbene sì, avete capito bene! Luca Marzano, questo il suo vero nome, lo abbiamo conosciuto nella scuola più famosa d’Italia durante la scorsa edizione. Qui ha ottenuto un successo clamoroso grazie ai brani Mi Manchi e Loca. Pezzi che gli hanno permesso non solo di scalare le classifiche, ma anche di vincere diversi riconoscimenti.

Il giovane artista ha battuto la concorrenza di artisti del calibro di Caparezza, Madame, Rkomi e i Maneskin (band ancora in corsa per Best Rock e Best Group) e si è aggiudicato la categoria Best Italian Act. Poco dopo il trionfo Aka ha pubblicato una foto su Instagram con il premio e ha espresso così tutta la sua gioia e soddisfazione per questa importante vittoria:

“Best Italian Act agli MTV EMAs, ancora non riesco a crederci”, ha scritto su Instagram Aka7even. Il rapper ha anche ripercorso in poche righe le tappe che l’hanno portato a trionfare:

“È stato un anno incredibile, che continua a stupirmi e a portarmi in luoghi sempre nuovi e inaspettati, fino ad arrivare a uno dei più grandi eventi della musica internazionale. E tutto è stato possibile grazie a voi, grazie al vostro supporto. Questa vittoria è nostra, vi prometto che cercherò di far arrivare la mia musica sempre più lontano. Abbiamo appena iniziato!“.

Con queste parole Aka7even ha raccontato la gioia per la vittoria agli MTV Ema 2021. Tanti volti noti di Amici e non si sono congratulati con lui. Tra questi sono spuntati i nomi di Elena D’Amario e Gabriele Esposito. Felice per lui anche Anna Pettinelli, che su Instagram gli ha dedicato un post:

“Un abbraccio. Il primo. Quello della finale di Amici. In tanti mesi non ho mai potuto toccare Luca, dargli fisicamente sostegno per colpa di questa maledetta pandemia. Ripubblico questa foto perché Aka7even è il Best Italian Act agli Ema. Un traguardo fantastico che premia il talento di questo incredibile “ ciuccio e presuntuoso”. Daje spacca tutt’e ccose! Complimenti. Ad maiora”

Così AKa7even si gode una grande emozione, seguita dall’uscita del nuovo singolo 6 PM e del primo libro. Noi di Novella2000 e Novella2000.it non possiamo che congratularci con lui!

