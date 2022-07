1 Lo sfogo di Aka7even

Oggi Aka7even ha vissuto una disavventura. L’ex cantante di Amici, infatti, si è mostrato sui social piuttosto arrabbiato per un fatto avvenuto poco prima nel corso della giornata. Qualcuno ha rotto i finestrini della sua macchina e ha rubato le sue valigie. In questo modo si è ritrovato senza vestiti poco prima di partire per un viaggio in aereo. Ecco le sue parole in una serie di Stories pubblicate sul suo profilo Instagram:

Indovinate chi è tornato a casa per prendere altri vestiti perché hanno rubato tutte le valigie? Io. Mi hanno spaccato la macchina e hanno rubato tutto. Ho un aereo tra poco, great. Super… Grande giornata. Ma tralasciando questo ricordate che ciò che fate vi torna indietro. E questo vale per tutti. Quindi grazie per questa bella sorpresa. I vestiti si ricomprano, la dignità no.

Lo sfogo di Aka7even dopo il furto #aka7even pic.twitter.com/phzRAbcf1E — disagiotv (@disagio_tv) July 19, 2022

Nel frattempo, poco tempo fa si è tornati a parlare della vita sentimentale di Aka7even nel momento in cui Martina Miliddi ha messo in vendita due biglietti per il concerto di Ultimo. Biglietti che le erano stati regalati dal cantante stesso. La notizia ha fatto subito scalpore tra i fan. I due, infatti, hanno deciso di prendere strade diverse e la ballerina qualche mese fa ne aveva parlato a Verissimo:

È stato importante. Lo porto sempre con me. È una storia un po’ in pausa diciamo. Sono sempre in buoni rapporti con lui, gli auguro davvero qualsiasi cosa di bello possa accadere. Non è stata un’infatuazione, perché ha fatto parte del mio percorso ad Amici. Magari una piccola parte tiene ancora a me come io tengo a lui. Il rapporto si era tanto raffreddato nell’ultimo periodo. Per me è una storia che potrebbe rimanere lì, lui ha sofferto tanto e non era questo che io volevo per lui. Vorrei restasse lì, come un ricordo bello di questo percorso.

Continua con le notizie…