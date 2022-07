Martina Miliddi vende i biglietti per il concerto di Ultimo che le regalò Aka7even

1 Il gesto di Martina Miliddi

Tutti senza dubbio ricorderemo la storia d’amore nata tra Martina Miliddi e Aka7even ad Amici 20. La ballerina e il cantante come sappiamo per mesi sono stati protagonisti di un lungo tira e molla, e la loro relazione ha appassionato tutto il pubblico del talent show. A un tratto però le cose tra i due si sono complicate, quando Martina ha ammesso di provare dei sentimenti per Raffaele Renda, col quale ancora oggi è fidanzata. La Miliddi e Aka così a quel punto si separano ufficialmente, mettendo un punto alla loro storia.

Solo qualche giorno fa la ballerina e Luca si sono ritrovati sul palco di Battiti Live, e naturalmente la cosa non è passata inosservata. Nelle ultime ore però un gesto dell’ex allieva di Lorella Cuccarini ha fatto discutere. Andiamo a scoprire di cosa si tratta. Come forse qualcuno ricorderà proprio ad Amici 20 Aka7even regalò a Martina i biglietti per il concerto di Ultimo a Roma, che si sarebbe dovuto tenere di lì a pochi mesi. A causa del Covid il tour però è slittato a questa estate, e proprio tra pochi giorni il cantante si esibirà nella Capitale, al Circo Massimo.

Martina Miliddi tuttavia, essendo impossibilitata a partecipare al concerto di Ultimo, ha deciso di vendere i biglietti che le furono regalati da Aka7even! Il post della ballerina sui social ha naturalmente fatto clamore, e in molti hanno immediatamente criticato questo gesto. Questo il messaggio che la Miliddi ha condiviso sui suoi profili:

Lo scorso anno nel mentre proprio Martina ha svelato perché la sua storia con Luca è terminata. Andiamo a rivedere le sue parole.