1 Akash Kumar contro gli opinionisti

Ieri sera è andata in onda la terza puntata de L’Isola dei Famosi e abbiamo assistito all’eliminazione di Akash Kumar. In queste settimane il naufrago ha generato non poche discussioni sia all’interno del reality che fuori. Il modello si è già scontrato a distanza con l’opinionista Tommaso Zorzi.

Infastidito da alcune frecciatine di Tommaso e dal “salutame a soreta” di Elettra Lamborghini, dopo il suo addio al programma, Akash Kumar ha ripreso in mano il suo telefono e su Instagram ha avuto qualcosa da ridire contro i due opinionisti. Poco dopo l’ex naufrago de L’Isola ha deciso di cancellare tutto, ma gli attenti fan del programma non si sono lasciati scappare le sue parole e, non solo le hanno registrate, ma postate sui social:

“Volevo dire una cosa alla signora Lamborghini quando mi ha detto quella frase del ‘salutame a soreta’, sai quante campagne di Vogue ho fatto io? Ho fatto più campagne io nel mondo della moda, che tu dischi su Spotify, ‘Pem Pem’. Va bene così? Cinema. Non avete vinto. Ho vinto io” ha detto, citando uno dei brani storici della carriera della cantante. E ancora Akash Kumar, un po’ infastidito, ha aggiunto: “Questo per dire che ho una carriera. Non ho una sorella e mi sarebbe piaciuto. Quindi tranqui”.

Come dicevamo, però, Elettra Lamborghini non è l’unica ad aver ricevuto una stoccata da parte di Akash Kumar. Il modello infatti ha detto qualcosa anche su Tommaso Zorzi: “Zorzi l’ho già sistemato in tutto ciò. Parlano e dicono che mi sono rifatto e poi sono il Circo Orfei, ma parlano di me. Che mondo trash. Sono proprio basito. Ho letto un po’ di cose. Mi viene da ridere per la cosa dell’operazione. Sono dei morti di fame. Io non dovevo fare dei reality. In questo mondo cercano sempre di buttare giù chi ha una carriera e chi non ce l’ha di fargliela fare, tipo Tommaso Zorzi. Fino a poco tempo fa non si sapeva chi fosse ed è venuto fuori dai social dicendo due minch**te e ha fatto boom”.

Senza troppi peli sulla lingua Akash Kumar ha replicato in modo diretto sia ad Elettra Lamborghini che a Tommaso Zorzi. Poco dopo ha deciso di cancellare le storie, ma nonostante tutto c’è chi le ha comunque postate sul web. Decideranno di rispondere, a loro volta, i due opinionisti de L’Isola dei Famosi?