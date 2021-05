1 Lo sfogo di Akash Kumar

Come ormai ben sappiamo non le manda di certo a dire Akash Kumar. Dopo pochi giorni di permanenza su L’Isola dei Famosi, il modello ha fatto rientro in Italia, e ancora una volta arrivato in studio è finito spesso al centro dell’attenzione. Non sono mancati infatti diversi scontri con Tommaso Zorzi, nonostante pare che nelle ultime ore i due abbiano finalmente avuto modo di avere un chiarimento. Tuttavia nel corso dell’ultima diretta del reality, Akash ha ribadito la volontà di non voler più tornare in studio, e sempre nel corso della serata c’è stato uno scambio di frecciatine con Andrea Cerioli. L’ex tronista ha infatti svelato di aver conosciuto il modello alcuni anni fa, durante alcune serate in discoteca.

A quel punto qualche ora fa, con un lungo sfogo sui social, Akash Kumar si è scagliato proprio contro Andrea Cerioli, facendo un duro attacco verso l’ex tronista di Uomini e Donne. Queste le sue forti dichiarazioni:

“Il GF e i tronisti. Devono fare questo perché nella moda sarebbero il nulla. Cetriolo, porta rispetto. Brando Giorgi ha una carriera che tu la puoi sognare. Forse perché ti lamenti troppo. Sono tutti modelli. Nemmeno nelle pubblicità dell’Upim li ho visti. E poi fanno i tronisti e si credono fenomeni. Giulio Berrutti e Cesare Bocci, insegnate a questi qualcosa. Trash e la moda sono due mondi diversi. Torno nel mio mondo. Vorrei vedere Cerioli, a parte il GF e il trono cosa hai fatto? Chiedi a Ignazio la mia carriera. 10 anni fa manco ti facevano entrare al Papeete”.

Che nei prossimi giorni possa esserci un confronto di chiarimento tra Akash Kumar e Andrea Cerioli? In attesa di scoprire cosa accadrà, qualche giorno fa il modello ha svelato chi secondo lui potrebbe vincere L’Isola dei Famosi. Rivediamo le sue parole.