1 Gli occhi di Akash Kumar

Il nome del modello concorrente a L’Isola dei Famosi pare sia sulla bocca di tutti nelle ultime ore. A far parlare, tra le tante cose, anche gli occhi di Akash Kumar. Il loro colore azzurro così acceso ha incantato milioni di persone, ma già in passato si vociferava che questo non fosse la tonalità naturale. Pare, infatti, che il concorrente del reality sia nato con le iridi marroni. A parlarne più di recente ci ha pensato, inoltre, anche Giacomo Urtis.

Il chirurgo, durante una delle ultime puntate di Pomeriggio Cinque, infatti, ha raccontato che è possibile sottoporsi a un intervento chirurgico di questo tipo, ma in Europa non è legale. Scopriamo, perciò, cosa ha affermato nel salotto di Barbara d’Urso:

Akash è troppo egocentrico, ma poi io me lo ricordavo con gli occhi scuri. Visto così sembra un intervento, non sembrano suoi. Si può cambiare il colore dell’iride, a me non sembrano veri, visti così. È un intervento che in Europa non si può fare, ma il brightocular si può fare altrove tipo in Marocco.

Ma in cosa consisterebbe questa operazione alla quale pare si sia sottoposto Akash Kumar per cambiare il colore dei suoi occhi? Si tratta di un impianto dell’iride. La procedura, che avviene ovviamente sotto effetto di anestesia, non supera la mezz’ora in totale. Siccome l’impianto è flessibile, può venire piegato e inserito tramite un’incisione della cornea periferica lunga quasi 3 millimetri. Qui sotto, quindi, possiamo vedere quello che dovrebbe essere il prima e il dopo del modello.

Il colore degli occhi di Akash Kumar prima e dopo

Ma la questione degli occhi non è la sola di cui si parla associata ad Akash Kumar. Anche il suo nome, la sua identità, è stata messa in discussione da molti utenti del web e celebrità per alcuni strani eventi accaduti in passato. Per approfondire meglio l’argomento continuate a leggere la prossima pagina…