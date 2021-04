Nel corso della puntata di stasera de L’Isola dei famosi 2021 sono entrate due nuove naufraghe: Isolde Kostner e Beatrice Marchetti. Riguardo quest’ultima, una nota modella, Ilary Blasi, durante la presentazione fatta da Massimiliano Rosolino, ha fatto una divertente battuta. Ha infatti detto: “A sorella de Akash”. La conduttrice si riferiva ovviamente all’ex naufrago Akash Kumar. Possiamo vedere il momento cella battuta in questo video:

Come detto, si tratta di una battuta, ma subito è arrivata la risposta proprio di Akash Kumar attraverso il suo profilo Instagram. Oltre a dire che non è ovviamente sua sorella, ma comunque una cara amica con cui ha anche lavorato, il modello ha fatto anche una rivelazione riguardante proprio L’Isola dei famosi. Possiamo sentirlo dal video:

Non è mia sorella, però ci ho lavorato spesso con la Bea. Vai Bea! Si parla spesso di me all’Isola… ci vediamo presto in studio raga.