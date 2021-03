1 La vecchia intervista di Akash Kumar

L’Isola dei Famosi è iniziata da appena una settimana eppure alcuni dei suoi protagonisti stanno facendo discutere non poco. È il caso di Akash Kumar, criticato un po’ da tutti. Tra gli ultimi, l’ex corteggiatore di Uomini e Donne, Nicolò Ferrari. Il modello oltre a far parlare di sé per la questione legata ai diversi nomi utilizzati nei programmi a cui ha partecipato, ora fa parlare di sé per una vecchia intervista.

Si tratta di una chiacchierata dello scorso anno (realizzata il 25 aprile) in compagnia del fotografo Stefano Guindani, dove Akash Kumar ha rivelato di aver ricevuto la proposta di partecipare come naufrago a L’Isola dei Famosi, ma di aver rifiutato perché si tratta di una trasmissione troppo trash e lui non vuole legarsi a questo tipo di cose. Ma ecco le sue parole raccolte da Biccy:

“Quest’anno mi hanno offerto di fare L’Isola dei Famosi, ma non voglio buttarmi più in quella vetrina lì perché è tutto trash. Chi fa più trash va più avanti. (…) Ormai è troppo trash, fai un programma televisivo e diventi trash”, ha esordito Akash Kumar piuttosto sicuro e ancora:

“Quando mi hanno detto de L’Isola, ho detto di no e gli ho risposto: “Ho fatto Ballando con le Stelle perché è Ballando con le Stelle, non mi butto a fare trash perché il potenziale ce l’ho“. Vorrei fare altro nella mia vita, non vorrei buttarmi in quel trash. Tanto loro cercano quel caso di gossip che non esiste e non fa per me…”.

Akash Kumar quindi ha messo a paragone i due format televisivi, ribadendo ulteriormente di non volere assolutamente fare L’Isola dei Famosi, per poi concludere:

“Quando ero a Ballando con le Stelle, gli autori a volte mi provocavano proprio. Era la mia prima esperienza, ero molto ingenuo. C’era Cesare Bocci che mi ha detto ‘questa è televisione, non è moda, qua è tutto creato, è illusione ottica‘, ovviamente io voglio bene a Milly Carlucci ma certe volte gli autori creano quello che vogliono loro”.

A distanza di un anno, però, le cose sono decisamente cambiate. Sebbene Akash Kumar abbia minacciato di ritirarsi ancor prima della partenza per l’Isola dei Famosi, e aver mostrato insofferenza durante la prima settimana, ha voluto affrontare comunque questa avventura. Attualmente si trova in nomination con Angela Melillo. Riuscirà a superare il televoto?