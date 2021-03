3 Nicolò Ferrari contro Kumar

Negli ultimi giorni Akash Kumar ha fatto molto discutere, per via di alcuni video del passato in cui è stato mostrato che avrebbe partecipato a dei programmi tv con nomi diversi. Tommaso Zorzi ha tirato fuori la questione in puntata, tuttavia il naufrago si è risentito, dichiarando addirittura di volersene andare. Il suo carattere ha attirato molti commenti da parte di alcuni personaggi televisivi, tra cui anche Nicolò Ferrari. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne, infatti, ha saputo di essere stato insultato da Akash Kumar prima di partire per l’Isola dei Famosi e dunque ha ribattuto. Tramite le stories nel suo profilo Instagram si è sfogato:

“Oggi parliamo di Pablo Andrea Romero Akash De la Fuentes, ha più nomi che neuroni. Lui mi ha criticato nelle stories, non avevo visto che aveva parlato di me e mi ha criticato per il semplice fatto che gli avevo consigliato di volare più in basso. Questo perché su un post dell’Isola stava commentando a chiunque dicesse che non sapeva chi fosse. Nessuno sa chi sei e nessuno lo sapeva, ma lui pretendeva di essere conosciuto come modello internazionale. Questo video io non l’avevo visto e me lo hanno mandato oggi.”

Nel video Akash parla di Nicolò chiamandolo tronista, sottolineando con accezione negativa il fatto che l’essere “tronista” vuol dire stare seduto e non fare niente. A questo, dunque Ferrari ha risposto:

“Allora io non sono mai stato tronista ma ho corteggiato, comunque sì sono stato seduto e quindi? Lui cosa ha fatto se io non ho fatto niente? Non mi risulta che abbia vinto un premio Nobel. Prima di criticare bisogna ragionare. Dopo che mi hanno mandato questo video, io avevo visto che quel giorno, il 25 febbraio, mi aveva scritto ma non avevo visto.”

Infine, dunque, Nicolò Ferrari ha mostrato i messaggi vocali che gli aveva mandato Akash Kumar prima di partire per l’Isola dei Famosi.