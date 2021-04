Chi vince L’Isola secondo Akash Kumar

Nelle scorse ore Akash Kumar è stato ospite della diretta di Casa Chi dedicata a L’Isola dei Famosi, reality che l’ha visto di recente protagonista. Sebbene il suo percorso si sia interrotto appena dopo una settimana, c’è da dire che comunque il modello è spesso al centro dell’attenzione mediatica. Nel salotto online ha avuto modo di affrontare diversi argomenti, per la maggior parte legati al programma.

Al ragazzo è stato chiesto chi, secondo lui, dovrebbe vincere l’Isola dei Famosi. Se a Il Punto Z aveva puntato forte su Paul Gascoigne, il quale si è poi ritirato per i guai fisici alla spalla, Akash ha spiazzato tutti con la sua risposta. Ma ecco quanto raccolto da Isa & Chia:

“Akash Kumar! Io ho già vinto perché ho superato tante cose”, ha detto sicuro. Ma tra i rimasti chi potrebbe davvero tornare a casa con il montepremi in tasca? In questo caso Kumar non ha avuto dubbi: “Tra chi è rimasto? Ignazio Moser. Ci siamo sentiti, è un po’ selvaggio come me, gli piace la natura.

Ricordiamo che Ignazio Moser, dopo qualche piccolo intoppo con il viaggio, dovrebbe entrare a far parte del programma domani sera. Sempre nella medesima chiacchierata Akash Kumar ha parlato anche del suo addio a L’Isola:

“Io nel programma ho pianto solo con due persone: Brando e Paul. Gilles è cambiato, non lo riconosco più, penso che voglia abbandonare. In puntata avevo quasi le lacrime per lui. Io non volevo abbandonare, avrei fatto un’Isola pazzesca.

Quando sono arrivato da Fariba e Ubaldo già ero deluso di essere andato via, poi come ho detto in trasmissione ho avuto attacchi di panico all’Isola e quindi avrei voluto stare da solo. Ho avuto una chiamata dall’alto di Mediaset e anche per loro sarebbe stato bello se avessi fatto un’Isola da solo. Da solo potevo vincere, quando ero con i miei compagni non c’era dialogo e perdevo e a me non piace perdere”.

E non è tutto, perché Akash Kumar ha avuto qualcosa da ridire anche su Matteo Diamante (e non solo)…

Akash prende le difese di Beatrice e Miryea, poi la frecciatina a Diamante

Dopo il battibecco in puntata e lo sfogo su Instagram, Akash Kumar a Casa Chi ha lanciato una frecciatina a Matteo Diamante: “Io ti ho chiesto la foto? Hai 300mila followers, io sono un modello. Di cosa parliamo? Del nulla. Lui voleva fare parte della mia agenzia, ho sempre dato una mano a tutti, poi passo per quello sbagliato, ma Diamante, boh… Avere il mio curriculum di moda… Non ho fatto La pupa e il secchione e Parpiglia lo sa… Lui mi ha chiesto di fare la diretta e posso anche mandarvi i messaggi vocali”.

Tra le tante cose affrontate da Akash Kumar, attenzione particolare anche per la collega Beatrice Marchetti. Sia in puntata, ma anche nel corso dell’intervista ha voluto prendere le sue difese:

“Io penso che l’invidia non sia di orologi, soldi o case. L’invidia è la luce che hai e io penso di avere la luce. Sull’Isola penso di avere lasciato il segno. La mia amica Beatrice Marchetti, modella top come me, sta dimostrando che i modelli non sono solo modelli e io avrei voluto fare un’Isola da solo come lei”.

Akash Kumar ha speso belle parole anche per Miryea Stabile, che già aveva difeso:

“Tutto questo accanimento contro Miryea non lo capisco, lei ha una storia pazzesca alle spalle: mantiene i suoi genitori e tutti quanti a nominarla, ma poi strategie false che ho visto. Ho fatto bene ad andarmene perché se fossi rimasto avrei fatto un disastro”.

Ha concluso. Che ne pensate delle sue parole?

