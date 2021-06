Gioia per Al Bano Carrisi che diventa nonno per la terza volta: sua figlia Cristel è infatti nuovamente incinta ed aspetta un bambino.

Grande gioia per Al Bano Carrisi e Romina Power. I due amatissimi cantanti infatti stanno per diventare nonni per la terza volta! Cristel, figlia degli artisti, è nuovamente incinta, e la notizia nelle ultime ore sta facendo il giro del web. A dare il lieto annuncio è stato in esclusiva il settimanale Gente, che svela la gravidanza della terzogenita di Carrisi. Come in molti sapranno Cristel ha già due figli, Kay Tyrone e Cassia Ylenia, nati rispettivamente nel 2018 e nel 2019 dal matrimonio con Davor Luksic.

Attualmente la figlia di Al Bano Carrisi e Romina Power vive in Croazia, paese d’origine di suo marito, e si prepara ad allargare la sua meravigliosa famiglia. Cristel tuttavia, nonostante la notizia della sua gravidanza stia già facendo discutere i social, non ha ancora commentato il lieto evento, e non è chiaro dunque il sesso del futuro nascituro. Ciò che pare esser certo però, sempre stando a quello che riporta Gente, è che il bambino dovrebbe nascere in autunno. La Carrisi nel mentre da qualche settimana ha anche deciso di prendersi una pausa da Instagram, e in merito, con un ultimo post, ha affermato:

“Sono un paio di anni che mi dico: oggi cancello Instagram, oggi lo disinstallo. Bene, “oggi” è arrivato. Mi prendo una pausa dal paragonarmi a foto surreali e standard estetici inarrivabili. Una pausa dal giudicare altri, dal vivere momenti con l’ansia che devo fare una stories o un post. E una benedetta pausa dalla petulante televendita che è diventato Instagram. Il codice sconto è GoOffline, avrete il 100% di ritorno alla realtà. In offerta speciale avrete anche il tempo da dedicarvi a qualcosa che vi possa realmente nutrire e arricchire”.

Non resta che fare dunque tanti auguri ad Al Bano Carrisi e a Romina Power, che a breve diventeranno nonni per la terza volta, e a Cristel e a suo marito per la lieta notizia.

