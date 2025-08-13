Flaviano Brutto ha organizzato un evento elegante al Castello di Bornato, celebrando il territorio tra storia, arte e Franciacorta. Ospiti influenti e atmosfera raffinata hanno reso la serata memorabile, culminata con una torta scenografica firmata Riflesso. Un incontro tra sogno e realtà, nel cuore della Maremma bresciana.

Il compleanno di Flaviano Brutto

Flaviano Brutto, noto Trendsetter bresciano, è una figura che non passa inosservata. Il suo impegno nel promuovere le bellezze del territorio – da Sulzano, incantevole terrazza sul lago d’Iseo, fino ai vigneti secolari della Franciacorta – si fonde con una passione contagiosa per l’arte, la storia e il “champagne italiano” che ha reso famosa la zona.

Anche quest’anno, fedele al suo gusto per l’unicità e per le esperienze memorabili, Flaviano ha scelto come cornice del suo evento il magnifico Castello di Bornato. Un luogo intriso di storia, dove tra mura antiche, vigneti ordinati e leggende millenarie, aleggia la presenza misteriosa della dama Bianca, colei che da secoli attende il ritorno del suo amato, perduto in battaglia.

Il suggestivo salone del Relais “La Dama Bianca”, un tempo scuderia del castello e oggi trasformato in un raffinato ristorante. Ha potuto godere di una serata all’insegna dell’eleganza e del calore dell’accoglienza. L’atmosfera si è arricchita ulteriormente grazie alla presenza di amici influenti provenienti dal mondo dello spettacolo e della politica. A testimonianza del grande impatto culturale e sociale che Flaviano Brutto esercita nel suo ambiente. Tra gli ospiti Van Bui, Gandolfi Anna Maria, Patrizia Gaeta, Ester La Uggi, Fabrizio Scotti, presenza sempre vicina a Flaviano. Un ringraziamento al fotografo Roberto Tabbia autore degli scatti.

Con la complicità della raffinata cucina della Dama Bianca e il tocco inconfondibile di Flaviano Brutto da Trendsetter – che ha saputo imprimere la sua impronta personale e riconoscibile alla festa – la serata si è rivelata un successo indiscusso. Emozionante l’arrivo della torta scenografica. Una creazione firmata dalla pasticceria “Riflesso”: un vero capolavoro di pasticceria e design, coreografica e spettacolare, perfetta sintesi di dolcezza e bellezza. Un evento sospeso tra storia e modernità, sogno e realtà, che ha saputo unire il piacere estetico a quello emozionale, lasciando in ogni ospite il ricordo di una notte magica trascorsa tra bollicine, racconti e allegria condivisa.

A cura di Ester La Uggi